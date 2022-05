Carte Covid: Bruxelles passe en rouge clair, retour du vert dans deux pays

Et pour cause, la moyenne quotidienne des contaminations dans notre pays était ainsi en recul de 20% mardi, passant sous la barre des 5.000 cas.

Mais si les derniers indicateurs de l’épidémie permettent une amélioration dans la capitale, ce n’est apparemment pas suffisant pour la Wallonie et la Flandre, qui restent encore et toujours en rouge foncé.

Statu quo dans les pays voisins

En ce qui concerne nos voisins les plus proches, pas de changement. Les Pays-Bas s’affichent encore en gris, avec un taux de tests étant toujours de moins de 600 par 100.000 habitants.

Les données sont jugées insuffisantes pour l’ Allemagne , alors que la France et le Luxembourg s’affichent toujours intégralement en rouge foncé.

Enfin le retour du vert en Europe

Ailleurs en Europe, on note quelques changements de couleur. Il y a d’abord ceux pour qui la situation s’améliore. L’Estonie et la Lituanie passent ainsi du rouge foncé au rouge clair, tandis que la Pologne et la Roumanie voient apparaître des pointes de vert sur leur territoire, les premières depuis de longues semaines en Europe.

Par contre, la situation se dégrade en Espagne , où plusieurs zones en rouge clair passent au rouge foncé. En Finlande , le pays est désormais entièrement rempli de la couleur la plus sombre. Même chose pour le Liechtenstein .