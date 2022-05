Sotheby's ouvre un nouvel espace à Bruxelles

"La Belgique aurait le plus grand nombre de collectionneurs d'art au monde par densité de population. Et nous voyons cette passion s'exprimer, de plus en plus, dans les ventes aux enchères et les ventes privées", commente Sébastien Fahey, de la maison Sotheby's.

Pour marquer le coup, Sotheby's organise également, du 5 au 13 mai, une exposition des oeuvres qui seront prochainement vendues.