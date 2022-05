Près de 27000 personnes vaccinées contre le Covid dans les pharmacies bruxelloises

" La stratégie vaccinale a déjà changé en mai 2021 , explique Ann Herzeel, coprésidente de l’Union des pharmaciens de Bruxelles (UPB-AVB). Au lieu de miser sur une vaccination centralisée, on a déployé des vacci-bus à des endroits stratégiques: sur les marchés, sur les parkings des grandes surfaces, près d’une mosquée…"

En septembre 2021, la Cocom, le pendant de l’Aviq, lance le Pharma–on-Tour. Le concept? Un médecin administre le vaccin du Covid dans une pharmacie.

"Les responsables ont compris entre autres via le projet de testing mené dans les officines que les citoyens faisaient confiance à leur pharmacien. Ils ont voulu tester la vaccination opportuniste de proximité par un prestataire de soins de confiance".

Au fil des mois, le projet Pharma-on-Tour qui a démarré dans deux pharmacies a rallié de plus en plus d’officines, principalement dans les communes de Schaerbeek, Molenbeek-Saint-Jean et du centre-ville. Actuellement, 25 officines offrent à leurs clients la possibilité de se faire vacciner par un médecin dans leurs locaux. " On a pu ainsi administrer 26529 doses de vaccin ", se réjouit Ann Herzeel.

Près de 400 doses administrées par les pharmaciens

La vaccination par le pharmacien a démarré le 16 mars dernier à Bruxelles avec le projet pilote Vacci-Pharma mené dans cinq pharmacies réparties entre les communes d’Anderlecht, Auderghem, Ganshoren, Molenbeek et Saint-Gilles.

Le projet Vacci-Pharma sera évalué d’ici quelques jours mais pour la coprésidente de l’APB-AVB, l’expérience est d’ores et déjà positive. " Sur une période d’un mois, on a vacciné plus ou moins 400 personnes dans les 5 pharmacies participantes ce qui est bien alors que la motivation pour le vaccin contre le Covid est au plus bas. On continue à administrer des 1reet 2edoses ainsi que le booster. On touche donc encore un public très large…".

Quel est le profil des retardataires de la vaccination? " Les profils sont très variés. Ce sont des personnes qui habitent à proximité de la pharmacie. La plupart du temps, elles n’ont pas de médecin généraliste… Il y a parmi elles des gens qui ont hésité longtemps avant de se faire vacciner puisque l’on administre encore des premières doses… C’est l’un des groupes cibles que la vaccination de proximité organisée dans les pharmacies permet d’atteindre parce que ces personnes font confiance à leur pharmacien ."