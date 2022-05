Maisons et appartements à Bruxelles: voici où les prix ont le plus explosé en dix ans

Sur base des données compilées par Statbel entre 2012 et 2021, analyse de l’explosion des prix dans les 19 communes bruxelloises.

1 Ixelles, la plus chère

De toutes les communes de la Capitale, Ixelles est sans doute celle qui est le plus convoitée par les acheteurs.

Déjà considérée comme un des meilleurs endroits où investir dans l’immobilier en 2012, la commune a conservé son pouvoir d’attraction au cours des dix dernières années.

Outre ces appartements parmi les plus chers de Bruxelles - avec Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert et Uccle -, Ixelles propose encore et toujours les maisons (2-3-4 façades) les plus chères de la Capitale.

2 Molenbeek-Saint-Jean, la plus abordable

Malgré une hausse des prix à l’achat, Molenbeek-Saint-Jean reste la commune bruxelloise où les biens immobiliers sont les plus accessibles.

À l’image du nord de la Région, les maisons et les appartements molenbeekois s’achètent actuellement le plus souvent entre 200.000 et 300.000 euros.

3 Les appartements de Saint-Gilles, biens les plus convoités

Plus encore que les rares maisons d’Uccle (+37,8%) ou Woluwe-Saint-Pierre (+25%), ce sont les appartements de Saint-Gilles qui ont pris le plus de valeur (+65%) en l’espace de dix ans.

Avec une plus-value moyenne avoisinant les 111.000 euros, le prix des flats de la chic commune bruxelloise ont explosé depuis 2012. Selon Statbel, le prix médian d’un de ces biens coûte actuellement 281.000 euros à l’achat.

4 Plus 250.000 euros pour une maison à Uccle

Contrairement aux 2-3 et 4 façades d’Uccle (+58%) qui ont pris (proportionnellement) le plus de valeur dans le secteur des maisons depuis dix ans, le prix des bâtisses de Koekelberg n’a augmenté "que" de 20% entre 2012 et 2021. Ce qui correspond à une "petite" hausse de 56.000 euros, en moyenne.

En comparaison, à Uccle, il faut désormais débourser 250.000 euros de plus pour s’acheter une maison vendue 430.000 euros en 2012.