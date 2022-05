Perturbations sur le Ring de Bruxelles dès ce lundi: des travaux nocturnes sur le Ring, la E411 et l'E19 jusqu'à vendredi

L'Agence flamande pour les routes et la circulation effectuera des travaux d'entretien du revêtement des routes, entre lundi et vendredi, sur le ring de Bruxelles, la E411 et l'E19, annonce lundi l'agence. Afin de limiter au maximum la gêne occasionnée, l'ensemble des travaux seront effectués le soir et la nuit. Les travaux débuteront à 20 heures ou à 21 heures. La circulation restera possible durant toute la durée du chantier mais la chaussée sera rétrécie et une limitation de vitesse sera appliquée. La circulation sera totalement rétablie durant la journée.