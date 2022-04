Isolation, pistes cyclables, toitures vertes, fresques, bornes de recharge…: il ne faudra plus de permis à Bruxelles

Selon le secrétaire d’État à l’Urbanisme, Pascal Smet, c’est au terme d’un travail de fourmi, mené depuis deux ans, que le gouvernement régional a adopté de nouveaux arrêtés en ce sens. "Dispenser un projet d’un permis d’urbanisme n’est pas une décision qui est prise à la légère. Cela correspond à des priorités de ce gouvernement notamment en matière de projets sociaux, de logement, d’isolation, d’accès à l’extérieur pour les habitants et de configuration de l’espace public dans le cadre de mobilité Good Move. À l’occasion des travaux d’élaboration du nouveau règlement régional d’urbanisme, le texte sera réécrit et simplifié pour le rendre plus lisible", a-t-il indiqué mardi.

Des dispenses pour les particuliers

Pour autant que les projets ne fassent pas l’objet d’un rapport ou d’une étude d’impact sur l’environnement, seront notamment dispensées de permis les installations d’accueil temporaire des sans-abri; l’utilisation d’une partie de son logement pour l’exercice d’une profession libérale ou des cours particuliers; la pose d’une majorité de panneaux solaires si l’on respecte le Règlement régional d’Urbanisme; les fresques sur les pignons; la rehausse de toiture pour l’isoler.

La création de pistes cyclables marquées sur les voiries de quartier ne nécessitera également plus de permis. Idem pour supprimer une bande de stationnement au profit de l’installation d’une piste cyclable.

Il y aura aussi une dispense de permis pour l’entretien des arbres de haute tige, les dispositifs de gestion de l’eau, les panneaux solaires et les pompes à chaleur, et certains travaux de voirie.