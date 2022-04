Mais à quoi vont servir ces pots de fleurs géants déposés sur le canal de Bruxelles ce matin? (vidéo)

Au total, ce sont sept îles différentes qui vont être placées, pour une surface totale de 224 m2

L’objectif est en effet de redévelopper la biodiversité sur le cours d’eau bruxellois. "Au total, ce sont sept îles différentes qui vont être placées, pour une surface totale de 224 m2", détaille Étienne Abadie, de la société française Ecocean qui est en charge de la réalisation du projet.

Lentement dans le ciel, la première plateforme s’élève. Déposée délicatement sur l’eau, elle est conduite à sa future destination par un petit zodiac. "On veut recréer les corridors écologiques au niveau du canal, ajoute Étienne Aulotte, responsable Nature chez Bruxelles Environnement. Le canal est finalement assez minéral, donc il s’agit d’une première initiative de favoriser la biodiversité aux abords de celui-ci. Concrètement, on recrée des petites zones, des petites taches qui permettront aux espèces de se propager et d’aller ensuite coloniser d’autres milieux."

Avec des espèces locales et bien de chez nous.

Il y a évidemment la face visible, composée essentiellement de plantes "avec des espèces locales et bien de chez nous", précise encore le responsable de Bruxelles Environnement. Et sous ces îles, ce sont des nurseries à poissons qui vont être placées. "Des habitats faits d’acier et de coquille d’huître et qui permettent de recréer un lieu où les juvéniles de poissons peuvent grandir et se développer à l’abri des prédateurs", glisse de son côté Étienne Abadie.

S’il existe plusieurs prototypes du même genre, après une longue étude du marché, c’est la société française Ecocean qui a été retenue. "On assemble ces îles en créant des formes différentes, reprend le spécialiste. On vient ensuite y coincer des plantes palustres, donc des plantes qui se développent les pieds dans l’eau et sur les berges des cours d’eau. Elles vont se développer au travers de ces radeaux et leurs racines pousseront dans l’eau et la végétation va se développer à la surface. Cela permet de recréer des fonctions écologiques de berges et de la végétation flottante."

Si c’est probant, le but est évidemment d’en installer d’autres, mais on ne va pas non plus le multiplier tout le long du canal.

Pour l’instant, les sept premières îles ne sont qu’un projet pilote. S’il s’avère concluant, il pourrait très vite grandir à d’autres endroits du canal. "On va le suivre dans les prochaines semaines et mois pour faire en quelque sorte le monitoring de ce qu’il se passe, explique Étienne Aulotte. On veut voir si la végétation pousse bien. Si c’est probant, le but est évidemment d’en installer d’autres, mais on ne va pas non plus le multiplier tout le long du canal. L’idée est de viser des sites un peu stratégiques qui permettront d’être des espaces relais pour les espèces."

Pour la société française en charge du projet, ce genre d’initiative permet également de sensibiliser les communautés à la biodiversité « et apporter une plus value paysagère en ville, termine Étienne Abadie. On sait que c’est bénéfique au bien être des habitants et des personnes qui vivent dans aux abords. »