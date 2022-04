Le défilé festif pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes, asexuelles et de tout individu qui ne se reconnait pas dans les normes hétérosexuelles et cisgenres, se déroulera cette année sous le thème de l’ouverture. "Open" lancera un "appel à plus d’inclusivité, de respect et d’égalité pour les personnes LGBTI +", explique l’organisation dans un communiqué.

Le rendez-vous est donné à 13h00 au Mont des Arts. Cent mille personnes sont attendues pour revendiquer leurs droits et "célébrer la diversité".

La Belgian Pride, qui ouvre le bal des Prides européennes, est ouverte à toutes et tous, dans une ambiance "open, safe et inclusive". Le secteur culturel se joindra à la fête, en programmant des artistes et projets LGBTI +.

L’événement débutera dès le jeudi 5 mai, avec le "Pride Kick-Off", un cortège qui parcourra les rues de Bruxelles, en passant devant le Manneken-Pis vêtu d’un costume conçu spécialement pour l’occasion, précisent la Belgian Pride Brussels et visit.brussels. Jusqu’à la Pride deux semaines plus tard, de nombreux bâtiments de la Région bruxelloise s’illumineront aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbole mondial de la communauté LGBTQIA +.

Le 21 mai, la Pride Parade défilera dans le centre-ville de Bruxelles tandis qu’un Pride Village permettra d’aller à la découverte de diverses associations. Des artistes LGBTI + se produiront sur une scène au Mont des Arts.

Si le premier "gay day" a été organisé en Belgique en 1978 à Gand, la Pride sous sa forme actuelle est organisée chaque année depuis 1996.