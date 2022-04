À Saint-Gilles, tous bleus de l’Union (grand angle)

L’Union éblouit la D1 sur la pelouse. Mais dans les tribunes, les supporters n’ont pas attendu cette saison magique pour s’afficher en jaune et bleu. Ce sont eux aussi qui font du parc Duden cette enceinte si particulière. Sans doute plus familial, sans doute plus féminin, sans doute plus bobo aussi, le public de la Butte reste atypique dans le foot belge. L’Avenir a rencontré quelques fans avant le début des play-off.