Le tunnel Annie Cordy sera inauguré le 22 mai en présence de nombreux artistes

Cette marche exceptionnelle s’inscrit dans le cadre de la Marche Rose organisée tout au long du mois de mai par l’ASBL Pink Ribbon afin de récolter des fonds pour soutenir des projets concrets à destination des patientes en cours de traitement. À cette occasion, equal.brussels, administration en charge de l’Égalité des Chances en Région bruxelloise, sponsorisera les 2.500 premières personnes qui s’inscriront pour cette marche.

Les chansons d’Annie Cordy rythmeront le parcours, ponctué de fresques de l’artiste Charlotte Beaudry. Son œuvre, baptisée "Stand up", présente des silhouettes de jeunes femmes et questionne la place des femmes dans l’espace public. Les portraits représentent les femmes de face dans le sens "entrée de ville" vers Midi et de dos dans le sens "sortie de ville" vers Basilique. L’éclairage de l’infrastructure a également été totalement repensé afin de mettre en valeur le travail de l’artiste.

Un concert réunissant de nombreux artistes et amis d’Annie Cordy, tels que Salvatore Adamo, Dave, Frédéric François, Gilbert Montagné et Sandra Kim, sera organisé à l’issue de la découverte du tunnel, dans le parc Élisabeth à 15h00. Il sera accessible à toutes et tous. L’accompagnement musical sera assuré par l’orchestre d’Annie Cordy et ses choristes.

"C’est très émouvant de voir réunis sur scène, dans ‘son’Bruxelles, les amis d’Annie, qui ont croisé la route de la femme et de l’artiste inoubliable", s’enthousiasme Michèle Lebon-Cooreman, la nièce d’Annie Cordy. "Ils se sont impliqués sans hésiter, avec enthousiasme, dans la création de ce spectacle, qui sera à l’image d’Annie et qui trouvera écho auprès de ce public avec qui elle a partagé durant 80 années une merveilleuse histoire d’amour."

"Le nouveau nom du tunnel et sa scénographie sont la cerise sur le gâteau d’une rénovation complète, dont l’objectif était d’améliorer la sécurité et le confort des usagers", note Bruxelles Mobilité. Parmi les nombreux travaux effectués, l’amiante a été complètement éliminé de la structure, de nouvelles issues de secours ont été aménagées et les systèmes de ventilation ont été renouvelés.

Le changement de nom du plus long tunnel du pays s’inscrit dans une démarche visant à rendre plus visible la présence des femmes dans l’espace public. Le choix s’est certainement porté sur ce tunnel en raison de la personnalité controversée du roi Léopold II, à l’origine de la colonisation belge du Congo.

En septembre 2020, la Région bruxelloise avait lancé un appel aux citoyens et citoyennes pour soumettre des propositions de nouveaux noms pour le tunnel. Un comité d’experts avait ensuite sélectionné les propositions les plus emblématiques, sur laquelle le public a pu voter en février 2021. Annie Cordy est sortie grande gagnante, avec près d’un quart des 30.715 votes.

