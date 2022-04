La police recherche des témoins concernant un vol à main armée commis à Haren le 4 avril

"Le premier auteur portait un casque de moto noir. Il était vêtu d’une veste foncée à capuche, d’un pantalon de training gris avec des bandes noires de marque Adidas et des baskets bleues avec des bandes bleu clair de marque Asics. Le second auteur portait un casque de moto vert et blanc de marque Go Sharing. Il était vêtu d’une veste et d’un pantalon foncés et de baskets grises", détaille la police.

Toute personne reconnaissant ces deux individus ou ayant des informations sur ce fait est priée de prendre contact avec les enquêteurs via l’email avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro gratuit 0800 30 300.