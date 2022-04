Billy Bike en PRJ: la Région bruxelloise va-t-elle sauver l’entreprise?

"Le momentum ne se présentera pas deux fois. L’alternative si elle ne fait pas ça, c’est de devoir, dans quelques années, lancer un service de vélos en free-floating depuis zéro, ce qui coûtera beaucoup plus cher aux Bruxellois. Et on aura perdu encore du temps", estime le député Christophe De Beukelaer, cité dans un communiqué.

La réorganisation judiciaire a été validée à l’occasion de l’audience du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles de ce mercredi 13 avril.

Billy Bike compte à ce jour quelque 650 vélos déployés sur le sol bruxellois, auxquels 1.000 autres devaient être ajoutés à court terme, selon L’Echo.