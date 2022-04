Un homme gravement intoxiqué au monoxyde de carbone jeudi soir à Berchem-Sainte-Agathe

Une ambulance et une équipe du Smur ont été envoyées sur les lieux et, lorsque les ambulanciers sont entrés dans l'habitation, leur détecteur de CO (monoxyde de carbone) s'est immédiatement déclenché. Le résident de 57 ans et son visiteur ont été immédiatement évacués pendant que les ambulanciers ventilaient l'habitation et prévenaient les pompiers.

L'habitant était dans un état d'intoxication grave. Il a été transféré à l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek où il a été placé dans un caisson hyperbare. Entre-temps, les pompiers ont découvert que la cause de l'intoxication était une mauvaise évacuation des gaz de combustion d'un chauffe-eau dans la salle de bain.

Les pompiers de Bruxelles rappellent qu'il est primordial de faire installer des appareils de chauffe conformes, par un technicien agréé, et de faire contrôler ces appareils dans les délais recommandés. Il est également important de prévoir une bonne évacuation des gaz de combustion, une bonne ventilation de la pièce où l'appareil se trouve, mais aussi de veiller à aérer régulièrement pour avoir un apport d'air frais. DCL/