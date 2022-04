Une cinquantaine d’Ukrainiens manifestent au siège de l’Otan

"Nous demandons des avions de combat, de l’artillerie et des chars. Il y a beaucoup de civils courageux qui veulent se battre, mais il n’y a pas d’armes ni de chars pour protéger les troupes", lance Vasyl Kushmuns parmi les manifestants. "Il est triste de constater que l’Otan est une machine bureaucratique qui dépense des millions pour des réunions sans fin, des immeubles de bureaux et surtout pour des armes qui ne sont pas utilisées et reposent dans des entrepôts avant d’être finalement détruites", poursuit-il.

Les sanctions économiques ne sont plus suffisantes pour défendre le peuple ukrainien, martèlent les militants, appelant le secrétaire général de l’Alliance transatlantique, Jens Stoltenberg, à mettre un frein une fois pour toutes à la machine de guerre russe.

Un sommet de l’Otan rassemblant les ministres des Affaires étrangères des pays membres se tient en ce moment à Bruxelles.