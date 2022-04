Guerre en Ukraine: le centre d’enregistrement du Heysel modifie ses heures d’ouverture

"Les heures d’ouverture" seront continuellement "adaptées afin de répondre de manière plus dynamique à l’afflux (attendu) de réfugiés", communique ce jeudi le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, Sammy Mahdi. Une évaluation de l’afflux à venir est possible grâce au système de prise de rendez-vous en ligne, rappelle-t-il.