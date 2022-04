"Ça tangue" au sein la section anderlechtoise du MR: "Certains veulent dégager le calife"

Dès les premiers mois de mandature, Didier Bertrand quitte la section pour rallier le PS “Je voulais une équipe active sur le terrain, il y a un manque de renouvellement au MR d'Anderlecht et d’investissement local, je constate aujourd’hui que ça n'a pas l’air d’avoir changé”. La section perd aussi celui qui tirait toutes les ficelles depuis des années. Didier Noltincx, le chef de cabinet des deux précédents bourgmestres MR Jacques Simonet et Gaëtan Van Goidsenhoven, devient chef de cabinet d’EricTomas et du bourgmestre actuel Fabrice Cumps.

"Van Goidsenhoven a préféré viser les mandats de député"

En 2020, ensuite, le conseiller communal M’hamed Benallal quitte le groupe MR pour le PS. Il y a quelques semaines, le secrétaire général de la section locale et élu au CPAS déclare siéger comme indépendant “pour des raisons idéologiques". Tous les départs ne sont pas liés à des tensions internes.

Pourtant, la figure de Gaëtan Van Goidsenhoven clive au sein de la section. Certains lui apportent tout leur soutien et leur admiration, d'autres lui imputent la défaite de 2018. “Il a préféré viser les mandats de député plutôt que de vraiment négocier une place dans la majorité à Anderlecht. Il est à Anderlecht, au sénat, au parlement. Il ne sait pas être partout”

Peu importe la vision qu’ils ont de l’ancien bourgmestre, beaucoup constatent un manque de figures fortes dans la section. “Il évince toutes les têtes émergentes." “Il n’y a personne pour l'épauler." "Certains élus ne sont pas investis..." Un point qui pourrait poser problème lors des élections de 2024. Dans les statuts du MR, le cumul d’un poste de député avec un poste d’échevin ou de bourgmestre (dans une commune de plus de 50 000 habitants) est interdit. Il manque donc au moins une autre figure en cas de victoire du MR.

“J’ai plus l’impression d’avoir été la solution que le problème de la section”

Le chef de la section locale qui n'est autre que Gaëtan Van Goidsenhoven, réélu à ce poste “à l’unanimité sans autre candidat,” n’est pas inquiet. “Il y a des jeunes qui reviennent. Ceux qui se plaignent du manque de renouvellement pensent plus à eux qu’au collectif. Les volontés des plus anciens et des plus jeunes ne collent pas toujours et cela peut créer des frictions. La dernière semaine de campagne ressemblait plus à un concours entre prétendants, mais nous avons tout de même fait 23%. Pour ceux qui doutent de mon investissement, je rappelle que je décroche 5 sièges à moi tout seul. J’ai plus l’impression d’avoir été la solution que le problème de la section. Mais si on me propose des personnes investies, je suis ouvert. Je ne voulais pas forcément prendre la tête de la section. Si un candidat s’était manifesté, je ne me serais pas présenté.”

Du côté de la direction du MR bruxellois, on explique qu’Anderlecht est le cas symbolique d’une alliance politique pour “dégager et affaiblir” le MR, mais que la popularité de Gaëtan Van Goidsenhoven n’est pas entachée. “Chaque semaine, en porte-à-porte avec Gaëtan, on est sûr qu’il y a de l'engouement." En interne, on reconnaît que “certains MR veulent dégager le calife (Gaëtan Van Goidsenhoven, NDLR) avant d’avoir récupéré le califat” et quand on évoque le manque de renouvellement, les espoirs se tournent vers Laura Hidalgo, Anderlechtoise et présidente nationale des Jeunes MR.