Les mémoires d’eau du photographe Christian Carleer exposées à l’Espace 14e art, à Wavre

"J’ai plein d’autres sujets mais celui-là, je suis très content d’enfin pouvoir le montrer en grand et en vrai plutôt que de le montrer en petit sur mes réseaux sociaux."

L’exposition présente 29 clichés en grand format avec une technique particulière d’impression. "J’ai utilisé l’impression en ChromaLuxe. C’est de l’impression par sublimation. Le sujet sélectionné passe de l’état gazeux à l’état solide avec une cuisson sur une plaque d’aluminium. C’est un procédé extrêmement solide qui donne une transparence particulière, avec des noirs profonds et des couleurs un peu comme sur une diapositive. J’ai choisi un format intégré par rapport au 2/3. Cela convient particulièrement bien par rapport à la structure de l’endroit."

Un des 29 clichés exposés du photographe. ©Christian Carleer

Christian Carleer n’a rien laissé au hasard pour mettre en valeur ses créations. Il a modélisé la galerie en 3D avant d’y installer ses photos. "J’avais besoin de cette réalité virtuelle pour présenter mes œuvres de la meilleure manière aux gens que je ne connais pas. Je pense qu’ils seront tous étonnés de ce que je peux faire par rapport à l’eau, explique l’artiste. En ce qui me concerne, c’est ma toute première exposition. Ce n’est pas une rétrospective. Cette exposition, c’est un peu comme un pied à l’étrier. Et ce n’est que la petite pointe au-dessus de l’iceberg car j’ai d’autres travaux que je compte bien exposer dans le futur. J’ai enfin décidé de sortir de mon site internet où il y a d’autres sujets de travaux photographiques qui me touchent depuis longtemps et d’aller à la rencontre des gens."

Les 29 pièces exposées à la galerie sont uniques. "Ce sont des moments inaccessibles que je rends accessible. Il n’y a pas deux tirages, ce sont à chaque fois des tirages uniques et totalement exclusifs."

L’exposition de Christian Carleer est accessible tous les jours jusqu’au dimanche 29 octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sauf le samedi et dimanche, uniquement de 14 h à 18 h, avec la présence de l’artiste. L’Espace 14e art se situe au numéro 14 de la rue Lambert Fortune, à Wavre.