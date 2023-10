De l’or, du diamant, du palissandre et du platine pour 56 couples de Wavre

Depuis 1967, Wavre célèbre ses jubilaires fêtant leurs 50 ans de mariage et plus. Traditionnellement, ces réceptions avaient lieu une semaine après la fête à Wavre, fin juin ou début juillet. Mais depuis la crise sanitaire, elles ont lieu en octobre.

Cette année 56 couples, sur les 138 conviés, ont été accueillis dans la salle des fêtes, de l’hôtel de ville, samedi 21 et dimanche 22 octobre. 39 couples célébraient leurs noces d’or (50 ans), 11 couples fêtaient leurs noces de diamant (60 ans), quatre couples ont atteint les 65 ans de mariage et fêtent leurs noces de palissandre. Enfin, deux couples ont été honorés pour leurs noces de platine et 70 années de mariage.

En tout, ce sont 3 040 années de vie commune qui ont été fêtées.