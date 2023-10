Wavre: Halloween à Walibi, le retour d’un cauchemar pour les riverains ?

Au lendemain des festivités 2022, le Comité d’accompagnement de Walibi, composé de représentants des riverains, de la Ville et de Walibi, s’était réuni, et avait planché sur des solutions. "La bourgmestre, Anne Masson, avait pris ça à cœur et avait mis Walibi en demeure de trouver des solutions", explique Benoît Thoreau, élu de l’opposition mais également représentant des riverains au comité d’accompagnement.

Plusieurs mesures en ont découlé, afin d’éviter un nouveau fiasco…

1. Walibi a accepté de limiter le nombre d’entrées à 15 000, alors que l’an dernier, plus de 20 000 visiteurs franchissaient quotidiennement les grilles. Des échauffourées eurent même lieu à l’entrée du parc qui ne pouvait plus accepter de laisser entrer plus de monde. Cette fois, même les détenteurs d’un pass à l’année devront réserver leur entrée.

2. La Ville a pris des dispositions concernant le parking sauvage dans les rues avoisinantes: "Les rues de la Dyle, du Manège et de la Carrière feront l’objet d’une neutralisation complète. Toute circulation des véhicules y sera interdite, sauf pour les riverains et les commerces. Le stationnement de véhicules sera interdit de part et d’autre de la ruelle A l’Buse et de la rue de la Wastinne", signale la Ville sur son site. Quant au boulevard de l’Europe, la bande d’arrêt d’urgence côté Walibi sera neutralisée. "Et la rue du Moulin à Eau fera l’objet de prestations de surveillance pour vérifier le respect de la signalisation temporaire mise en place dans la rue."

3. Un nouveau parking de 500 places a été créé pour les visiteurs. "Mais on sait bien que les gens se garent aussi à l’extérieur du parc pour éviter de payer le parking (12 €)", souri Benoît Thoreau.

4. Enfin, la SNCB a accepté de revoir ses horaires. Le dernier train partira à 22 h 30 (le parc ferme à 22h en nocturne). La SNCB a aussi augmenté la fréquence des lignes directes en semaine. Enfin, elle propose un discovery ticket à -50% pour un trajet en train vers Walibi.

"Nous allons tester ces mesures cette année, en espérant que l’addition de celles-ci suffira à résoudre les problèmes", conclut le représentant des riverains.