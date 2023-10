À Wavre, Philippe Pierre était une personne bien connue. Tout d’abord pour avoir été notre confrère au journal Le Soir, pour lequel il officiait comme journaliste mais aussi comme chef d’édition à Wavre à partir de 1977. C’est en juin 2009 qu’il a pris sa retraite.

"Son grand esprit d’ouverture et d’écoute, sa tolérance, sa bonne humeur"

Après sa carrière journalistique, il est resté… journaliste puisqu’il s’occupait de l’ Info Wavre, le toute-boîtes gratuit local. "Il travaillait comme il était dans la vie de tous les jours, c’est-à-dire avec cœur et implication, témoigne Pascal Jassogne, l’un de nos journalistes indépendants à L’Avenir Brabant wallon, qui a collaboré avec pendant quelques années avec Philippe Pierre à l ’Info Wavre. C’était un excellent journaliste, bourré d’expérience, curieux de tout mais aussi, et surtout, quelqu’un de charmant, toujours tourné vers l’humain, toujours intéressé de parler des gens qui s’impliquent pour les autres. Bref, quelqu’un de bien. C’est une fierté et une chance d’avoir travaillé avec lui."

"Je retiens de lui son grand esprit d’ouverture et d’écoute, sa tolérance, sa bonne humeur", ajoute Christian Sonon qui a longtemps collaboré avec lui au Soir.

Quand Philippe Pierre déposait la plume, c’était souvent pour aller voir les matches du Racing Jet de Wavre, ou pour empoigner, à un lob de là, sa raquette de tennis à… La Raquette, où son jeu réfléchi et tout en finesse – à l’image de quand il fut footballeur à Chaumont, plus jeune – faisait souvent des ravages.

"Sa belle humeur si contagieuse"

Éliane Monfils-Ophalvens, la présidente du club, a utilisé, entre autres, ces quelques mots pour lui rendre hommage: "Rarement – j’ai tendance à écrire jamais – perdant sur un terrain de tennis, Philippe s’est incliné après de longs mois de combat. Il a affronté la maladie avec la force tranquille qui le caractérise, sans une plainte, toujours reconnaissant de l’aide mise en place pour le soulager. Je pourrais écrire tellement d’anecdotes le concernant. La Raquette perd un"grand joueur"dans tous les sens du terme: par son jeu, son fair-play, son amitié et sa belle humeur si contagieuse."

Passionné, chaleureux, charismatique (et j’en passe), Philippe Pierre était aussi, et avant tout, quelqu’un de très humain. En témoigne sa grande implication dans la vie associative de Wavre. Par exemple, il participait, en bon Maca, au Jeu de Jean & Alice, événement emblématique de sa commune qu’il chérissait tant. Il était aussi très impliqué à l’école de cirque à Grez-Doiceau.

Né à Bousval en 1946 et où il a habité jusqu’au début des années 70 avant de déménager sur Wavre, il restait attaché à son village d’origine puisqu’il collaborait avec Les Amis de Bousval dans le cadre du Tour Saint-Barthélémy. Il s’est longtemps occupé également de l’ASBL Feu Follet, à Fleurus.

Enfin, Philippe Pierre était un bon vivant et un homme charismatique. Tout qui a eu la chance de le côtoyer lors de soupers ou soirées festives se souviendra de son célèbre "Peto Verbum", de ses contrepèteries distillées le sourire en coin et de son inoubliable "Et les Wawa, et les Wawa, et les Wawa sont toudi là !" entonné debout sur une chaise ou une table.

Philippe Pierre était marié à Pauline avec qui il a eu trois enfants (Florence, Patrick et François).

La rédaction de L’Avenir Brabant wallon adresse ses sincères condoléances et pensées affectueuses à sa famille.