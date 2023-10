Wavre: bientôt des distributeurs de serviettes hygiéniques bio dans les écoles communales

Rien qu’en Belgique, 12% des quelque 2,7 millions de femmes qui ont leurs règles éprouvent des difficultés financières à se procurer des protections menstruelles et une femme sur quinze n’en a pas du tout les moyens. Sur l’ensemble de ces femmes, seulement 4% s’adressent à des associations d’aide comme les plannings familiaux. De plus, la précarité menstruelle peut mener à l’exclusion sociale des personnes et le risque sanitaire engendré par la fabrication artisanale de protection périodique n’est pas à sous-estimer.

On estime qu’une femme aura ses règles pendant plus ou moins 38 ans à raison d’un cycle tous les 28 jours environ. Par an, malgré la TVA à 6% appliquée à ces produits, une femme dépense en moyenne entre 120 € et 144 € en protections périodiques. Une femme consacrera entre 7 500 € et 10 000 € en frais médicaux et protections périodiques au cours de sa vie. Un budget non négligeable.

Dans le cadre du projet "Sang Stress", la Ville de Wavre, en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’ASBL BruZelle, équipera bientôt les écoles communales fondamentales de son territoire de distributeurs gratuits de serviettes hygiéniques bio. Leur emplacement sera déterminé par la direction et les éducateurs et BruZelle. Lorsqu’un distributeur sera installé dans une école, une animation de sensibilisation sera organisée par BruZelle auprès des élèves de 6e primaire.

De plus, la récolte de dons mise en place par la Ville et BruZelle en mars 2020 continue d’être d’actualité. Pour rappel, serviettes hygiéniques et morceaux de tissu (pour fabriquer des trousses pour contenir ces serviettes) peuvent être déposés dans différents points de collecte: à la Vitamine Z (avenue des Déportés, 79), au Centre de planning familial (rue Théophile Piat, 26), chez Infor Famille (rue Lambert Fortune, 39), au Centre d’action laïque (rue Lambert Fortune, 33) et au service population de la Ville (place des Carmes, 8).

Ces dons sont ensuite distribués par l’ASBL BruZelle à travers la Belgique ou dans les pays en besoin d’aide humanitaire urgente.