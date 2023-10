Le tribunal condamne un ressortissant roumain à rembourser 241 000€ d'allocations familliales

Daniel L., 48 ans, et Estera, 46 ans, les parents de treize enfants, pouvaient compter sur l’amabilité de proches et de deux neveux demeurant à Wavre pour les accueillir, mais deux descentes d’enquêteurs assez bien informés ne permirent pas d’affirmer que Daniel, constructeur indépendant, vivait en Belgique de manière effective.

Certes, il s’est inscrit comme indépendant en 2015 et il a ouvert le droit aux allocations familiales pour ses treize enfants qui vivaient en Roumanie. L’information pénale lancée par le parquet permit cependant de constater que Daniel L. ne parle pas le français, et n’a ni téléphone, ni voiture immatriculée en Belgique.

Lors des deux visites domiciliaires effectuées à Wavre en mai 2020 et septembre 2021, on ne trouva aucune photo ni effet personnel du précité et l’accueillante familiale se contredit quant à la chambre qu’il aurait occupée.

Les comptes bancaires furent passés au peigne fin: aucune dépense de vie quotidienne, aucun retrait d’argent. Certes, l’homme a émis quelques factures pour deux sociétés, mais aucun des gérants ne l’a reconnu sur photo. Par contre, ils ont identifié ses deux neveux Daniel (31 ans) et Adrian (29 ans). Bref, la conclusion est que lui et sa femme ont perçu indûment 241 000 euros d’octobre 2015 à septembre 2021.

Fausse domiciliation et fausse activité d’indépendant

À cette prévention de perception indue de droits sociaux, s’ajoute celles d’escroquerie en droit pénal social, avoir fait croire à une fausse domiciliation et à une fausse activité d’indépendant afin de permettre à sa femme de percevoir indûment ces allocations familiales.

L’auditeur du travail Renaud Dethy réclama des amendes et déposa un réquisitoire de confiscation qui porte sur le montant précisé ci-dessus. L’avocate de la famille fit référence aux dates des visites domiciliaires, "en plein covid et confinement". La veille de la seconde, Daniel était retourné en Roumanie pour la rentrée scolaire de ses enfants. Selon elle, l’enquête a été essentiellement menée à charge de ses clients pour lesquelles elle plaida l’acquittement.

En vain. Certes, le tribunal acquitte la maman Estera et tous les autres prévenus (aucune preuve qu’ils aient eu connaissance des malversations) à l’exception de son mari: amende de 16 000 euros avec sursis mais obligation de rembourser les 241 000 euros réclamés par la caisse d’allocations familiales de Wallonie.