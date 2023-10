Un filet de solidarité fait de colsons recyclables à Wavre

En effet, Wavre a participé, fin juin, à la première édition du concours des prix wallons du commerce équitable et elle a remporté le prix "Sustainable Actor". Celui-ci récompense le service public qui a mis en place des partenariats et des initiatives pour promouvoir et sensibiliser, en Région wallonne, à la consommation équitable, durable et locale. La remise de ce prix et du label est prévue à 18 h 30. Il s’agit d’un des moments clés de cette journée de la fête des citoyens et citoyennes du monde.

Cette journée festive aura commencé par un atelier, de 10 h à 14 h, en présence de l’écrivain et conteur congolais Pie Tshibanda. La réflexion de cet atelier sera axée autour du vivre ensemble et de la motion de commune hospitalière qui a été entérinée en novembre 2017 par le conseil communal de Wavre (réservation nécessaire : valerie.dirix@wavre.be ou au 010 23 03 37).

"Rendons notre commune hospitalière"

Un autre moment clé de cette journée, de 16 h à 18 h, est la clôture de la campagne "Rendons notre commune hospitalière". Celle-ci a été mise sur pied par la Ville, le CRIBW (Centre Régional d’Intégration du Brabant wallon) et le conseil consultatif Nord-Sud et a débuté le 14 septembre.

La pièce maîtresse de cette campagne est de construire, de manière collaborative, un filet de soutien, réalisé à base de colsons recyclables. Une fois terminé - ce qui sera le cas ce 6 octobre - ce filet de soutien wavrien sera assemblé aux autres filets réalisés dans d’autres communes de Wallonie et Bruxelles pour former un filet géant. Sur ce grand filet, seront placées des cartes rédigées par les participants dans le but d’interpeller le gouvernement fédéral et de réclamer une politique migratoire et d’accueil respectueuse des droits humains et des conventions internationales.

En plus de ces activités, entre 17 h et 18 h 30, VisitWavre propose une promenade découverte dans le centre de Wavre pour repérer les commerçants wavriens sensibles à la vente de produits en vrac, de produits équitables et au circuit court.

De même, entre 18 h et 20 h, différents stands et une exposition seront accessibles au public à propos du jumelage entre l’école de l’Amitié et une école en Casamance. Une visite qui pourra se faire en musique grâce à l’artiste belgo-chilienne Colombe qui sera sur la scène de la salle des fêtes de l’hôtel de ville pour un mini-concert.

Pour conclure cette journée festive, Pie Tshibanda sera, à 20 h, sur la scène de la salle des fêtes de l’hôtel de ville pour une reprise de son spectacle "Un fou noir au pays des blancs".