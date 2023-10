Wavre: sept zones d’immersion temporaire, c’est nettement insuffisant

Sur les neuf sites envisagés, seuls sept sont encore repris dans l’étude. Les conclusions de celle-ci montrent que les volumes de stockage sont trop faibles par rapport aux volumes de crue de la Dyle pour l’ensemble des sites. Ils sont estimés à 500 000 m3 mais uniquement si les 7 sites sont aménagés, soit seulement 35% du volume nécessaire pour laminer une crue comme celle de juillet 2021. Le budget estimé pour ces aménagements est de 4,2 millions d’euros HTVA. "L’étude a identifié sept sites qui sont néanmoins insuffisants, a confirmé Anne Masson. Nous allons donc maintenant analyser un autre terrain qui se situe entre Ottignies et Wavre. Nous pensons que c’est la bonne piste pour avoir une zone d’une grande capacité bien en amont de Wavre." Il y a une possibilité, à cet endroit, de contenir en totalité les crues du ruisseau des Ballaux. Le ruisseau des Ballaux prend sa source au bout de l’impasse Fond du Try à Rofessart. Il dévale vers Limal à travers la propriété de la famille des barons de Fierlant, avant de passer sous le chemin de fer et de se jeter dans la Dyle. Si le site est aménagé, cela permettrait de contenir entre 1,5 et 2% du débit de crue de la Dyle mais pour cela il y a nécessité de collaborer avec la Province et les propriétaires. Le collège, lors de sa séance du 14 septembre, a décidé d’étendre l’étude à ce terrain situé à la frontière avec Limelette. Mais encore une fois, la Ville n’est pas seule à la manœuvre. "Nous travaillons main dans la main avec la Province, pour remonter le plus loin possible dans la gestion de la Dyle, c’est-à-dire au-delà d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et de Court-Saint-Étienne, a ajouté Anne Masson. Des collaborations sont donc nécessaires aussi avec les Communes en amont." Il faut dire aussi que si une telle étude avait été envisagée dans les années 1970, lors de l’aménagement de la N238 et du détournement d’une partie du cours de la Dyle entre Ottignies et Limal, on n’en serait peut-être pas là…