Wavre : Journée du bien-être animal, ce samedi au bois de Beumont

Le club canin Kah proposera des parcours d’obstacles de 10h à 12 h 30. À 13 h, les Amis des animaux organisent une balade canine (durée: 2 heures). L’ASBL Les Poilus du blé, spécialisée dans le sauvetage des équidés, animera la journée avec des séances de caresses et de pansage des poneys et ânes. Violaine Artan, comportementaliste et éducatrice canine à Wavre, présentera ses services. Elle propose une aide individualisée et personnalisée pour établir une relation harmonieuse entre le chien et son maître. Seront présents aussi les associations Gaia, Binôme Humain-Animal, HumAnima, ainsi que les refuges Sans Collier et Le Rêve d’Aby. À 13 h, un atelier sera consacré à l’application Animal Search qui permet de signaler les animaux perdus et trouvés.

Entrée gratuite. Les animaux sont les bienvenus mais doivent être tenus en laisse. Le parking du bois de Beumont est accessible et gratuit.