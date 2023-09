Ian Devreese (Limal) a traversé le désert de Simpson : "Malgré la douleur, je me suis senti profondément libre et heureux"

Ce jeune aventurier a toujours été passionné par le sport, la nature et les activités outdoor: "J’ai fait de la boxe thaïlandaise quelques années et plusieurs combats, explique-t-il. J’ai arrêté pour me concentrer sur ma nouvelle passion: l’aventure !"

L’aventure, c’est dans la traversée du désert de Simpson – d’Old Andado à Poeppel Corneren en passant par son centre géographique – que Ian va l’étrenner, une traversée en solitaire et en autonomie. Ce désert est un des plus emblématiques et est considéré comme un des environnements les plus hostiles de la planète. Situé dans le centre du continent, il s’étend sur une superficie de 176 500 kilomètres carrés, soit environ 6 fois la Belgique.

"Je cherchais un environnement extrême"

"Je suis éducateur socio-sportif. J’ai travaillé dans différents milieux sociaux relativement difficiles comme le Samusocial ou un hôpital psychiatrique pour enfant. J’ai voulu travailler dans ces milieux pour me confronter à une certaine réalité et pour tenter d’apporter mon aide, aussi infime soit telle. Ce furent des expériences très enrichissantes et marquantes. Cependant, je ne me suis jamais senti totalement épanoui. L’idée de passer le reste de ma vie à attendre qu’arrive le week-end ou les vacances pour réellement commencer à vivre me terrifie. J’ai besoin de liberté, de voyage et d’aventure."

Il décide alors de préparer et de partir pour sa première expédition ou plutôt de ses deux premières expéditions seul, à pied, en sac à dos et en autonomie complète dans le désert de Simpson en Australie.

"Je voulais une aventure engageante. Je cherchais un environnement extrême et encore vierge de toutes activités humaines. Le désert sonnait comme une évidence. Dans mon inconscient, le désert a toujours résonné en moi comme un lieu de profonde introspection et de liberté , chose dont j’ai besoin à ce moment de ma vie."

Un sac à dos à 65 et 67 kg, beaucoup trop lourd…

Après quelques recherches sur Internet, le Limalois découvre Louis-Philippe Loncke, un aventurier belge spécialiste des déserts et auteur de nombreuses premières mondiales.

"Une de ses aventures me parle particulièrement, une traversée d’Ouest en Est du désert de Simpson. Le faire seul avec un sac à dos et en transportant toute son eau, sa nourriture et son équipement. Louis-Philippe Loncke était jusque-là la seule personne au monde à avoir réalisé cette traversée. C’était décidé, j’allais tenter moi aussi de faire cette expédition dans les mê mes conditions."

Ian prend alors contact avec Louis-Philippe Loncke qui l’aide dans sa préparation avec de précieux conseils "qui se sont avérés très utiles sur le terrain".

L’expédition a duré 13 jours avec un début pour le moins compliqué: "Dès le premier jour, je me suis rendu compte que mon sac à dos était beaucoup trop lourd. J’avais pris des réserves d’eau et de nourriture pour plus ou moins 16 jours en cas de problème. Donc 47 litres d’eau (3 litres d’eau par jour sont le minimum dans le désert), 15 kg de matériel et 3 à 5 kg de nourriture. J’ai commencé mon aventure avec un sac à dos qui pesait entre 65 et 67 kg. Beaucoup trop lourd…"

Chargé comme une mule, Ian est en souffrance au point que chaque pas s’apparente "comme un véritable enfer, je peinais à faire 1 km par heure. Je devais m’arrêter tous les 20 m pour soulager mes épaules et mes hanches. À cette allure, c’était impossible de finir l’expédition à temps."

370 km au lieu de 280

C’est ici que les conseils de Louis-Philippe Loncke vont lui être plus qu’utiles. Comme son "mentor" l’avait déjà expérimenté lors de l’une de ses expéditions dans le désert, Ian va procéder avec des allers-retours en laissant une partie de ses affaires sur place (mon eau et de la nourriture), "ce qui m’a permis d’avancer avec un sac bien plus léger sur plusieurs kilomètres. Après quelques heures, je me suis de nouveau séparé d’une partie de mon équipement et j’ai fait demi-tour pour récupérer mon eau et mes vivres que j’ai retrouvés grâce à mon GPS. Mentalement, c’était difficile de retourner en arrière mais au final j’avançais plus vite ! J’ai utilisé cette méthode durant 3 jours."

Ce qui fait aussi qu’au lieu de des 280 km prévus initialement, il parcourt 370 km au total.

Quelques jours plus tard, alors qu’il souhaite encore alléger son sac pour avancer plus vite, Ian se sépare de la majeure partie de sa nourriture. Grosse erreur… "Comme je ne mangeais pas beaucoup car la chaleur et la soif masquaient ma sensation de faim. Je pense que c’était une bonne idée, mais le problème, c’est que je n’en ai pas gardé assez avec seulement 25 bars céréales pour les cinq derniers jours… Chaque jour, la faim se faisait de plus en plus sentir et j’ai perdu beaucoup de poids lors de cette dernière partie de l’expédition."

Au régime forcé, le Limalois termine son aventure en 13 jours comme prévu avec 6 litres d’eau restant. Il était littéralement affamé quand il est arrivé à Poeppel Corner.

"Une expérience bouleversante"

Beaucoup de souffrance dans l’effort donc et malgré tout "une expérience bouleversante qui m’a permis d’en apprendre plus sur le monde et sur moi-même. J’ai découvert une faune et une flore extraordinaires, des paysages époustouflants. Le désert de Simpson est l’une des régions les plus arides du monde et est considéré comme"le cœur mort de L’Australie", pourtant j’y ai vu des centaines de plantes et d’animaux: des dromadaires, des lézards, des serpents, des kangourous, des araignées, des oiseaux, des rapaces, des aigles, etc. Malgré la fatigue, l’inconfort, la faim, la soif et la douleur, je me suis senti profondément libre et heureux. Je n’ai jamais vraiment eu peur. J’ai également découvert une facette de moi-même que je ne connaissais pas. J’ai eu le sentiment de redevenir"animal", de redevenir"sauvage", de faire pleinement partie de l’environnement qui m’entourait. C’est cette puissante sensation qui m’a poussé à repartir pour 700 kilomètres en 16 jours et en semi-autonomie cette fois."

Après une semaine de repos, l’aventurier limalois repart et même si, comme il l’explique, cette expédition était moins engageante vu qu’il suivait une route que pouvaient emprunter les 4x4 et que 2 arrêts étaient prévus dans des petits hameaux perdus au milieu de nulle part pour faire le plein d’eau et de nourriture, l’expérience s’avère aussi très "puissante".

"Cette double expédition m’a permis de confirmer ce que je ressentais au fond de moi: je veux mener des expéditions en solitaire et en autonomie dans les environnements les plus extrêmes de notre planète. Mais j’ai également le désir de me reconnecter avec cette part plus"primale"de moi-même en me plongeant dans ces environnements. Voir ce qu’elle a à m’apprendre, à me dire, à me faire découvrir ! Comprendre un peu plus concrètement ce lien intime qui nous unit avec la nature."

Actuellement en Nouvelle-Zélande, Ian continue à voyager et l’idée est de gagner un peu d’argent pour repartir en expédition. "Ma prochaine expédition et le prochain biotope que j’ai envie de découvrir ? La jungle."

Instagram: ianawata et Linkedin: Ian Devreese