L’opposition réagit au projet biotech à Wavre: "3 500 déplacements quotidiens de plus"

Parmi les griefs portés par les riverains, figuraient les problèmes de mobilité. Selon l’étude d’incidence, le projet générera 3 500 déplacements journaliers motorisés supplémentaires sur la chaussée des Collines et la chaussée de Bruxelles. "Nous sommes inquiets, car de multiples autres projets immobiliers, comme le Champs Sainte Anne, Val Vena et Rive Verte se préparent. Rappelons également le passage à niveau qui pose des soucis. Dans l’étude d’incidences, tous ces problèmes ne sont pas abordés. Que comptez-vous mettre en place pour faire face à ces embouteillages ?"

Et le conseiller Benoît Thoreau (CH + ) de poursuivre sa critique en pointant l’activité logistique contenue dans le projet. Selon lui, le contenu du permis de bâtir déposé est différent de ce qui a été exposé lors de la réunion d’information. "Le fait qu’on ajoute une fonction logistique au pôle entreprises implique nécessairement la circulation de camions à cet endroit. Il y aurait donc une part significative de poids lourds entrant et sortant par la chaussée de Bruxelles. Compte tenu de la circulation régulièrement perturbée à cet endroit, nous pensons que le projet devrait abandonner son activité logistique et industrielle, pour revenir à sa conception initiale plus acceptable pour les riverains."

"Il n’y aura pas de gros camions", assure Anne Masson

La bourgmestre a répondu: "Un trafic saturé au zoning Nord ? Je ne pense pas. Et de futurs travaux vont venir fluidifier le trafic à l’échangeur de l’E411. Par ailleurs, ce n’est pas un pôle logistique, il y aura des activités de transport pour les petites entreprises installées, mais pas de gros camions, que des camionnettes", a assuré Anne Masson.

Dans le camp d’Écolo, on s’est ému des possibles augmentations de gaz à effet de serre liées au projet BVI, dont le gigantisme a été rappelé: "Nous parlons ici de l’urbanisation d’une parcelle de 17 ha , c’est-à-dire de l’équivalent de plus de 23 terrains de football, aujourd’hui occupés entièrement par la nature. On y abattra a minima 182 arbres […] L’étude d’incidence est lacunaire sur la question de l’évaluation des émissions de CO2 de l’ensemble du projet. À nos yeux, cette demande de permis va radicalement à l’encontre de la réalisationde nos objectifs pour 2030 en matière de climat."

Un discours qui n’a pas suffi à altérer les positions de la bourgmestre: "La géothermie pourrait être utilisée, cela aurait un impact important. Nous demanderons alors le bilan carbone du projet […] Je ne changerai pas d’avis, je soutiens ce projet, même s’il doit être amendé un jour."