Bertrand Vosse (Les Engagés) quitte Wavre et la politique

Onze ans dans l’opposition cela peut passer pour une forme de masochisme. Je l’ai personnellement vécu comme une opportunité unique d’apprendre sur moi-même et sur les autres, de me développer mais aussi de rendre service à une ville qui m’a vu grandir car là réside finalement l’essence de la politique que j’affectionne: se mettre humblement mais vigoureusement au service de la population. Bien sûr nous n’avons pas toujours partagé les mêmes opinions mais je crois pouvoir dire que nous avons souvent partagé cette furieuse envie de faire évoluer les choses dans une direction qui nous semble juste. Je dois dire merci à mes électeurs sans qui je ne serai pas ici. J’espère avoir été à la hauteur de leurs attentes et j’espère ne pas les décevoir à l’heure de quitter prématurément ce poste qu’ils m’ont confié."

Anne Masson, bourgmestre, lui a répondu avec beaucoup d’émotion: "En vous écoutant j’ai un air qui me trotte dans la tête – “Les histoires d’amour finissent toujours mal…” – et je suis très triste aujourd’hui. Vous êtes un bon conseiller. Vous avez tout au long de ces onze années mené une opposition intelligente, constructive qui fait grandir la majorité, qui pose question, très loin des prises de positions un peu archaïques où certains se retrouveront peut-être. C’est avec une infinie tristesse que je vous vois quitter notre conseil. La politique, on peut s’en passer mais quitter notre ville… C’est une double trahison. Vous m’avez dit que vous ne souhaitez plus continuer une carrière politique dans un avenir proche. Mais avant de revenir en politique, passez-moi un petit coup de fil je vous dirai comment les choses évoluent même si c’est dans une autre entité pas très loin de Wavre. Je me réjouis déjà de pouvoir en dehors de ce cénacle boire un verre ensemble lorsque vous serez sur le marché de Wavre parce que je suis certaine qu’il vous manquera et que vous devrez y revenir toutes les semaines…"

Le groupe Écolo a salué à l’unanimité un conseiller "fantastique, raisonné et tout à fait appréciable". Les socialistes ont pointé "l’intelligence et l’humanité" de Bertrand Vosse. Le mot de la fin est revenu à son compère Benoît Thoreau qui a siégé à ses côtés pendant onze années: "Ce fut un réel bonheur de travailler ensemble, avec ton intelligence au service des autres et ton approche résolument positive et enthousiaste des problèmes, ton humour et ta bienveillance".

Au prochain conseil communal, Bertrand Vosse sera remplacé par Benoît Rauscent qui prêtera serment en début de séance.