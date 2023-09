La Brainoise Malou a séduit le jury de The Voice Kids, pas le Wavrien Léon

Sur scène, la demoiselle a convaincu. Son interprétation du No Time To Die de Billie Eilish a fait retourner les quatre coaches. "Je ne savais pas à quoi m’attendre en participant à l’émission mais quelle surprise en t’écoutant chanter ! Tu as tout ce qui fait le charme d’une grande chanteuse", a déclaré Alice On The Roof.

Pour Matthew Irons du groupe Puggy, "tout était en assurance. Je croyais être dans la chanson, je te trouve incroyable et j’en ai la chair de poule".

Typh Barrow a également adoré mais, bloquée par Black M, elle n’a pas pu être choisie par Malou qui s’est retournée vers Alice. "Je me sens hyper heureuse. Les quatre coaches ont aimé ma voix, c’est un truc de dingue", savoure encore Malou qui suit des cours de chant depuis quatre ans. "C’est en jouant à… The Voice Kids avec des amis pendant un voyage que tout s’est déclenché. J’ai bien chanté cette fois-là et mes amis puis mes parents m’ont proposé de suivre des cours de chant. C’est ce que j’ai fait puis j’ai pris des cours de solfège et, depuis un an, je suis dans une académie de piano dans l’idée de m’accompagner quand je chante."

Étudiante dans une école néerlandophone à Alsemberg et adorant chanter en anglais, Manon est pratiquement trilingue. "J’aime chanter en français comme en anglais et j’ai opté pour une chanson anglaise pour les blinds. J’ai pris beaucoup de plaisir à la travailler."

Vu la qualité de sa prestation et les commentaires des coaches, Manon a frappé un grand coup et semble déjà prête pour les K.O., la prochaine étape de l’émission. "Pourtant, j’avais peur de mal faire, de rater quelque chose, peur de ne pas être assez douée que pour réussir mon passage mais vu les commentaires reçus, ce n’est que du positif."

Fin de l’aventure pour Léon

Autre candidat du Brabant wallon à passer à l’antenne ce mardi soir, le Wavrien Léon, 12 ans, est un fan de gymnastique et d’accordéon. Son interprétation du As It Was d’Harry Styles n’a malheureusement pas convaincu le jury. "Tu as un super grain de voix mais il faut maintenant s’entraîner au niveau de la justesse", lui a conseillé Typh Barrow.

De son côté, Léon se dit "content de ma prestation mais j’étais trop stressé et j’aurais pu faire mieux".

Il ne retient cependant que du positif de l’expérience, lui qui, au départ, ne voulait pas s’inscrire. "C’est mon papa Anthony qui m’a proposé de m’inscrire. J’ai refusé puis hésité et je me suis finalement décidé le dernier jour des inscriptions."

Quant au choix du titre de la chanson: "Je préfère chanter en anglais. J’ai fait un peu de chorale mais je n’ai jamais suivi des cours de chant. On a eu quelques semaines une fille au pair anglophone à la maison et je suis bilingue, ajoute cet amateur de pop. Et si j’ai un conseil à donner aux participants à l’émission, c’est de ne pas appréhender le moment et de se montrer tel que l’on est."

Léon est bien décidé: l’année prochaine, il remettra ça. "Je ferai plus de répétitions et j’aurai une plus grande confiance en moi au moment de me présenter", assure-t-il, en attendant avec impatience le retour de ses camarades qui l’ont découvert à la télévision.