Pour Écolo, "Wavre se meurt… de l’intérieur"

Pendant quatre décennies, des personnalités phares comme Pierre Chaidron, Marcel Clotuche, Philippe Decloux, Françoise Van Lierde, Arnaud Demez, Jean Goossens et quelques-uns parmi les 19 autres qui ont siégé au conseil communal et qui ont porté à Wavre le projet politique Écolo. "Il y a quarante ans, le mouvement écolo s’est dressé face à une pensée unique à Wavre, et face à un seul et même homme, Charles Aubecq, bourgmestre, sénateur, ministre wallon, président de l’IBW, qui dirigea Wavre pendant 24 ans d’une main de fer dans un gant de béton, a rappelé, dans son discours, Christophe Lejeune, chef de file des Écolos au conseil communal. Pierre Chaidron est devenu au premier janvier 1983 le premier conseiller Écolo à Wavre. Françoise Van Lierde l’a secondé dès 1995, pour s’opposer à la caricature de la démocratie locale qui, soit empêchait les gens de s’exprimer, soit, ne les écoutait pas... Les 40 années passées ont été marquées pour Écolo Wavre du sceau de l’opposition. Mais s’opposer en politique ne veut pas forcément dire être contre tout le temps. Être dans l’opposition, ça veut d’abord dire s’informer, comprendre, analyser et porter un autre regard."

Cet autre regard a permis aux Écologistes de prendre de l’assurance et de petit à petit d’alimenter le débat public sur des sujets comme le contournement Nord, la décharge de Basse-Wavre... "Quelle part consacrons-nous à notre économie, quelle part laissons-nous à nos espaces verts? a interrogé Christophe Lejeune. En 40 ans, nous avons vu une ville se vider par le centre et s’étendre par sa périphérie. Le commerce marche bien à Wavre, enfin, aux alentours de Wavre. Mais tout le monde vous le dira “Wavre se meurt”, et nous rajoutons de “l’intérieur”. En 40 ans, la place de la voiture a pris de l’ampleur et la mobilité est de plus en plus une affaire compliquée dans la cité du Maca. À certaines heures, Wavre ne bouge plus."

Christophe Lejeune tête de liste

La soirée fut l’occasion de présenter les six premiers candidats de la liste aux élections communales d’octobre 2024.

Sans surprise, Christophe Lejeune sera tête de liste. Véronique Michel, conseillère communale et bibliothécaire, prendra la seconde place, suivie de Jean Goossens, conseiller communal, heureux retraité de l’enseignement, marcheur du dimanche, collectionneur de crânes et qui en sera à sa huitième élection communale, un record.

Marie-Pierre Jadin, conseillère communale, libraire et autrice, prend la quatrième place devant Olivier Hautfenne, conseiller au CPAS et Anne Verast, professeure d’alphabétisation en promotion sociale. Elle est la petite nouvelle de l’équipe. La liste se complétera au fur et à mesure.

Signalons encore qu’on sait déjà que l’actuel conseiller communal Bastian Petter ne se représentera pas. Il restera toutefois actif au sein de l’ASBL des parcours d’artistes de Profondsart, dont il est actuellement le président.