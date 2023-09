Voici pourquoi ils sont contre le projet Rive verte à Wavre

Le projet Rive verte, à Wavre, envisage la construction de 332 logements (300 appartements et 32 maisons) sur un terrain situé du côté des rues des Liniers et des Drapiers, entre le Delhaize et le Lara Hockey Club dont il est séparé par la Dyle. Si l ’enquête publique concernant sa demande de permis d’urbanisation court jusqu’au 18 octobre, des riverains nous ont signalé qu’ils avaient lancé une pétition pour s’opposer à ce projet immobilier.