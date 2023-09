Rive verte : 332 logements à l’enquête publique à Wavre

Le projet Rive verte, à Wavre, fait l’objet d’une enquête publique jusqu’au 18 octobre 2023. Les promoteurs, Maxigroup (Grez-Doiceau) et International Real Estate (Mont-Saint-Guibert), souhaitent obtenir un permis d’urbanisation afin de créer un quartier de 332 logements (300 appartements et 32 maisons), sur un terrain situé du côté des rues des Liniers et des Drapiers, derrière le Lara Hockey Club, de l’autre côté de la Dyle.