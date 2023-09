Wavre et Rixensart : la mobilité fait partie des enjeux majeurs chez GSK

C’est dans ce cadre que GSK intègre tous les modes de transport dans sa politique de mobilité depuis quelques années maintenant. Outre le fait de faciliter le déplacement de ses employés, l’idée est aussi de "verdir" la mobilité.

Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, de lundi à vendredi, l’entreprise organise des sessions d’information, des tests de vélos ou trottinettes et autres activités afin de sensibiliser les employés sur ces alternatives de mobilité et leurs avantages.

Avec quels résultats ? "On peut dire que ça évolue dans le bon sens vu que de plus en plus d’employés réfléchissent à leur mobilité, répond Patrick Vlasselaer, mobility manager de l’entreprise pharmaceutique qui, l’an dernier, a reçu le prix Mobility Manager décerné par l’Union wallonne des entreprises (UWE). Cette semaine est une étape importante car elle nous permet de rappeler les enjeux de la mobilité et d’exposer l’utilisation de modes de transports alternatifs et écoresponsables. Cela dit, c’est aussi mon travail au quotidien et ma porte est toujours ouverte pour ceux qui ont besoin d’informations sur les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour les accompagner dans leur façon d’aborder leurs déplacements."

C’est aussi l’occasion pour Patrick Vlasselaer de rappeler qu’il existe des incitants financiers pour les employés qui viennent travailler à vélo par exemple. "Ils sont de plus en plus nombreux. Difficile de vous donner des chiffres car les statistiques officielles ne reprennent que ceux qui le font au quotidien et ne tiennent pas compte de ceux qui le font occasionnellement." On estime cependant que 2 à 3% des travailleurs de GSK utilisent le vélo pour se rendre sur le site de Wavre ou celui de Rixensart, soit, grosso modo, de 200 à 300 personnes.

"C’est souvent ce côté économique qui l’emporte sur le côté écologique"

"On doit d’ailleurs anticiper pour augmenter le nombre d’infrastructures qui accueillent les vélos: des parkings mais aussi des casiers et des douches."

GSK pousse aussi ses employés à "covoiturer" grâce à une plateforme de covoiturage assortie d’avantages fiscaux à ces déplacements groupés. 2 400 employés sont inscrits sur la plateforme. GSK organise également des navettes au départ de certaines gares. La SNCB est d’ailleurs présente ces jours-ci chez GSK avec un stand: "Les embouteillages engendrent du stress et cela engendre aussi une réflexion sur la mobilité. Maintenant, on n’est pas obligé d’avoir un seul mode de déplacement, il y a un panel de possibilités et c’est là que je peux conseiller mes collègues".

Et pour bien les conseiller durant toute la semaine, Patrick Vlasselaer s’est entouré d’ambassadeurs comme cet employé hutois qui pendant 20 ans a pratiqué le covoiturage: "Franchement, c’était très convivial et une belle expérience (NDLR: notre ambassadeur parle à l’imparfait vu que son travail a évolué et que depuis le Covid et l’instauration du télétravail, il ne se rend plus que deux fois par semaine à Wavre), Maintenant, c’est pas gagné pour tout le monde, il faut respecter les autres et on perd malgré tout une petite parte de sa “liberté”. Mais économiquement, il n’y a pas photo, c’est super intéressant. D’ailleurs c’est souvent ce côté économique qui l’emporte sur le côté écologique."

Durant toute la semaine, les employés de GSK peuvent tester toutes sortes de vélos et de trottinettes mais aussi rouler sur un vélo à roues carrées proposé par Olivier Mageren, ancien ingénieur devenu sexologue: "C’est une idée de mon frère Pascal qui est un fou de vélo et qui veut faire découvrir le vélo sous toutes ses formes. Il repense le vélo continuellement et là pour le coup, oui, les gens sont étonnés en découvrant ce vélo à roues carrées qui roule…"

L’objet attire, certains le testent et d’emblée il apporte de la convivialité: "C’est la force du vélo, on se rapproche des gens", conclut Olivier Mageren. Rapprocher les gens, apporter de la convivialité, c’est aussi un enjeu capital pour une entreprise de la dimension de GSK.