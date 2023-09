La boulangerie Demaret du centre de Wavre va fermer ses portes

Depuis juillet dernier, la Maison Demaret possède deux boulangeries à Wavre, une dans le centre, à la rue des Brasseries et plus récemment, une à Basse-Wavre, rue du Tilleul. Mais voilà, le succès n’est plus au rendez-vous pour la succursale du centre de la capitale brabançonne. En effet, les places de parking sont limitées dans le centre, et depuis quelques années, elles sont devenues également payantes.

Mais outre, les places, le covid, les énergies sont passés par là. Et puis, il y a un autre phénomène, la concurrence. Avec la Maison Demaret, il n’y a pas moins de trois autres boulangeries dans le centre.

À l’inverse, et plus éloignée du centre-ville, la boulangerie Demaret de Basse-Wavre se porte bien, nous explique Renaud Lavallée, directeur de la Maison Demaret. Il s’agit d’autant plus d’une boulangerie de quartier. Pour ce qui est de l’équipe wavrienne de la Maison Demaret, il n’y aura pas de perte d’emploi. Les deux vendeuses seront transférées à celles de Basse-Wavre et de Rixensart.

Le directeur annonce également que les différentes crises ont touché tous les secteurs de la vente. Mais plutôt que de faire le choix de diminuer les coûts et augmenter le prix, la stratégie est de s’étendre pour perdurer le savoir-faire de la Maison. Si la boulangerie Demaret du centre de Wavre ferme ses portes, il n’est pas à exclure que d’autres verront le jour dans la Jeune province et Bruxelles.

Artisanale et familiale

Malgré les huit magasins, bientôt sept, Renaud Lavallée le rappelle, la Maison Demaret conserve son côté familial et artisanal. Pour le premier, Geneviève Demaret travaille toujours dans la boulangerie rixensartoise créée par ses grands-parents. Et pour le côté artisanal : "Nous travaillons avec des produits locaux comme de la farine belge, notre beurre et notre fromage viennent de la ferme. Nous produisons aussi 90 % des produits que nous vendons".