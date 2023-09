La reprise de la gare c’est pour 2024

Le parking restera

Il y a aussi le parking SNCB qui jouxte la gare. La porte-parole de la SNCB nous a confirmé que dans le cadre du réaménagement de la place, "il est proposé de créer une entrée à droite de notre bâtiment de gare vers notre parking et une sortie du côté passage à niveau."

Anne Masson l’a aussi confirmé et a même ajouté: "La SNCB souhaite garder ce parking pour ses navetteurs. Il faudra donc passer par la place Henri Berger mais ce parking dessert aussi les immeubles. Dans le projet final, on conservera une bande de roulage. Ce sera une boucle car il y a des habitants, des commerçants et aussi les clients des commerçants de la place Henri Berger. Il y a un dialogue constructif à ce sujet. Ce projet fait partie d’un appel à projets donc il y a des points qui sont, de manière systématique, discutés avec le comité de pilotage de la Région. C’est très cadré et cela ne se règle pas avec un petit coup de fil."

Il est acquis que la sortie de ce parking se fera par la rue du Chemin de fer, à côté du passage à niveau. La Ville n’est pas contre mais concernant les aménagements, elle attend que la SNCB vienne avec une proposition concrète. Ce n’est pas le cas actuellement.

Du côté de la SNCB, concernant le bâtiment de la gare et sa future occupation, un dossier de valorisation est en cours de réalisation pour une emphytéose avec reprise du bâtiment en l’état et travaux à charge de l’emphytéote. La SNCB l’a aussi confirmé, il y aura toujours une salle d’attente pour les voyageurs. L’appel d’offres pour la reprise du bâtiment est prévu pour 2024.