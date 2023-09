Walibi investit 30 millions dans les toboggans aquatiques et les gains énergétiques

"Depuis son ouverture en 1987, l’Aqualibi n’avait jamais subi un tel lifting, indique son directeur Julien Demonté. L’expérience que nous proposerons aux visiteurs sera vraiment unique en Europe. Il existe des toboggans similaires à gauche et à droite, mais aucun parc d’attractions européen ne regroupe autant de toboggans de ce calibre."

La nouvelle tour, où les quatre toboggans prendront leurs départs, est reliée à la partie la plus ancienne de l’Aqualibi par un couloir couvert qui longe la rivière sauvage "Rapido".

Cette nouvelle tour a été conçue en brique et béton, contrairement à ce qu’on connaît actuellement du parc, avec ses pyramides translucides. Les raisons en sont diverses: "C’est surtout parce que la structure devait être forte pour faire fonctionner ces quatre grands toboggans, explique Justien Dewil, porte-parole de Walibi.

Nous avons ici deux toboggans qui partiront à 16,8 m de hauteur, et deux autres qui s’élanceront d’une hauteur de 21 mètres."

Avec cette extension de près de 1 000 m², le volume total d’Aqualibi s’élèvera à 8 000 m². Un toboggan, le Zap, a dû être retiré pour faire la place à l’extension, mais il y en a encore 6 autres, dont le Rapido, ce qui portera à dix le nombre de grands toboggans.

Objectif: 80% de consommation en moins, dès 2024

Outre ces nouveautés, le parc aquatique profite du chantier et de la fermeture pour effectuer des travaux visant à réduire sa consommation énergétique. L’objectif est de réduire d’ici 2024 de 80% la consommation d’énergie d’Aqualibi par rapport à la consommation moyenne des dernières années.

Comment ? "Le parc aquatique renforce tout d’abord toutes ses isolations existantes: toitures transparentes, façades, toitures plates et portes. Des nouveaux systèmes de chauffage et de ventilation à haute performance sont installés pour subvenir aux besoins en chaleur de l’eau et partiellement, de l’air ambiant. Les installations énergivores, comme les moteurs des attractions aquatiques, sont également remplacées. Enfin, des actions sont menées pour réduire la consommation d’eau", explique Justien Dewil. Ces travaux de rénovation énergétique s’inscrivent dans sa trajectoire Net Zéro Carbone à l’horizon de 2030.

Du neuf sur l’un des parkings: un parc de panneaux photovoltaïques

Un partenariat avec Engie a permis également de placer un important parc de plus de 5 400 panneaux photovoltaïques déployant une puissance de 3,6 MW, sur le parking du parc. Ils produiront chaque année plus de 3 400 MWh. Selon les prévisions, 81% de la production des panneaux sera consommée sur site. Les travaux ont été bouclés en quatre mois. L’installation est désormais en fonction, et elle couvre 36% des besoins en électricité du parc.

Près de 4 100 de ces panneaux sont installés sur des car ports et permettent à 637 places de parking de bénéficier d’une petite place à l’ombre. Le personnel du parc en sera le premier bénéficiaire et ce n’est que lorsque le principal parking sera rempli que ce dernier deviendra accessible aux visiteurs.

L’investissement total du projet s’élève à 30 millions d’euros, dont la moitié pour l’Aqualibi et l’autre moitié pour les travaux destinés à économiser l’énergie.