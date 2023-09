Wavre: tout un dimanche dédié aux modes doux, ce 10 septembre

Cette Journée de la mobilité est l’occasion pour le service communal de la mobilité d’encourager les Wavriens à découvrir d’autres modes de déplacement que la voiture, avec un point d’attention sur la sécurité.

Rendez-vous sur le parvis de l’hôtel de ville

Cette journée est aussi une occasion de participer à diverses activités en famille ou entre amis. De nombreuses activités, stands et animations seront accessibles à tous. Il y aura notamment une balade vélo pour les sportifs organisée par les Copains de Wavre sur un parcours d’au moins 50 km (rendez-vous pour les VTT et vélos sportifs à 9h sur le parvis de l’hôtel de ville). La section locale du Gracq (Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens) proposera une balade pour les enfants à partir de 6 ans sur une distance de 6 km (départ à 11h au stand du Gracq près du parvis de l’hôtel de ville) et aussi une balade détente et familiale de 24 km (départ à 14h au même endroit). Il y aura aussi un stand de gravure de vélo, un stand de réparation de vélo, des démonstrations de sauts en BMX, une activité de sauts d’une nacelle pour petits et grands, un parcours en Segway, un parcours en trottinette électrique, et un parcours vélo de sécurité routière pour enfants mis sur pied par la police de Wavre.

Brocante rue du Pont du Christ de 8h à 16 h

Parmi les autres animations et activités, il y aura un château gonflable, du grimage, des animations de rue (clown, jongleur, échassier), le retour du vélo smoothie, d’une borne photos, de l’initiation aux techniques du cirque, un stand du service communal environnement et mobilité, un stand de VisitWavre, un stand des Chemins du rail, un stand vélos cargos et un stand de la Croix-Rouge. Une brocante est aussi organisée de 8h à 16 h, dans la rue du Pont du Christ et au quai aux Huîtres. Des food trucks seront également présents.

Pour tout renseignement complémentaire: service communal de la mobilité (mobilite@wavre.be).