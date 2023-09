Agenda du BW : du carillon à Wavre, du chou à Roux-Miroir, une course dans le sable à Mont-Saint-Guibert: trois rendez-vous parmi d’autres

Notre agenda des activités en Brabant wallon ce week-end:

Sand Race à Mont-Saint-Guibert

P our cette édition 2023, ce dimanche 3 septembre, à partir de 9 h, la Sand Race se transforme en immense jeu et l’impitoyable désert de Jumontji – la sablière de Mont-Saint-Guibert –, vous attend pour une nouvelle partie. "Ne commencez que si vous avez l’intention de finir, annoncent les organisateurs, car, pour pouvoir sortir du jeu, il vous faudra parcourir les 5 ou 10 km ainsi que 20 obstacles plus challengeant les uns que les autres. Entraide, sang-froid, agilité et dépassement de soi seront les maîtres mots pour terminer la partie. Serez-vous à la hauteur ? Sand Race, une aventure pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers."

Rue des Trois Burettes, 65, à Mont-Saint-Guibert.

www.sandrace.be

Jardin du yoga à l’abbaye de Villers-la-Ville

L’abbaye de Villers, en collaboration avec "Mélissa Yog & Me", organise la 6e édition du Jardin du yoga ce dimanche 3 septembre, de 10h à 20 h. Toute une journée pour faire le plein d’énergies positives. Ce rendez-vous en plein air devrait rassembler des centaines d’adeptes du yoga, grâce à la magie d’un lieu propice à la méditation et au ressourcement…

071 88 09 80, www.villers.be, info@villers.be

Marché des producteurs et artisans locaux à Ramillies

Ce marché est une occasion de se rencontrer, d’échanger, de faire des courses locales et de saison. Possibilité de consommer des produits locaux sur place.

Vendredi 1er septembre, dès 17 h, avenue des Déportés, 48 (site de l’administration communale).

facebook.com/marcheproducteursartisanslocauxramillies

Kermesse de Villeroux

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 septembre. Quiz musical ce vendredi à l’ancienne école, rue du Village, 11 (inscription par équipe de maximum huit personnes via facebook.com/kermessevilleroux).

Kermesse de Bornival

Dimanche 3 septembre: dès 9 h, rassemblement de tracteurs anciens, balades de ceux-ci dans le village et les environs vers 10 h 30 et 14 h 30 ; marche par Monts et par Vaux (5 et 10 km). Bar, petite restauration.

Parking de la salle des Blancs Bastons d’Bornivau, rue du Centre, 36.

Parade des géants t baptême du Lolo à Nivelles

Au tour du Lolo d’être dévoilé lors de son baptême en compagnie d’une trentaine de géants, nivellois et d’autres villes, ce dimanche 3 septembre: 11 h, exposition des géants sur le parking de l’hôtel de ville ; 12 h 30, baptême du Lolo ; 14 h, départ de la parade ; 18 h 30, rondeau à proximité de la fontaine de la place Schiffelers. La confrérie de la tarte al djote, la confrérie de la Jean de Nivelles et les gilles de l’Argayon seront de la partie.

www.tourisme-nivelles.be

Archennes: Arch’en bières (festival du BW des bières de dégustation)

Samedi 2 (14 h) et dimanche 3 septembre (14 h), présence d’une douzaine de brasseries artisanales. Concert du groupe Korange (cover de Téléphone) samedi à 21 h.

Maison de Coullemont, rue des Moulins, 10.

www.facebook.com/archenbieres

Musiques

Duo musical à Louvain-la-Neuve

Colienne Vancraenenbroeck (chant, percussions…) et Dominique Dubois (guitare) en concert, dimanche 3 septembre, 21h église Notre-Dame d’Espérance, rue Jean d’Outremeuse.

https ://www.ndesperance.be

Soirée jazz à Villers-la-Ville

Samedi 2 septembre, dès 18 h, abbaye. Repas et ambiance musicale dans le vignoble, le cloître et le moulin.

jp.andris@skynet.be

Spectacles

Place aux artistes à Ottignies-Louvain-la-Neuve

- Vendredi 1er septembre, en soirée, Ferme du Biéreau, concert de Charles, gagnante de The Voice Belgique 2019, avec Édouard Van Praet en première partie (15 €).

- Samedi 2 septembre, place Montesquieu: 15 h, spectacle de Max Vandervorst (5 €) invité par le Vilar ; 19 h, spectacle de rue "Décaméron 20.20" par l’Infini Théâtre (5 €).

- Dimanche 3 septembre, ferme du Douaire: 14 h, "Michel, deux fois", spectacle déambulatoire de la Compagnie des Bonimenteurs (5 €) ; 14 h 30, "Deux minutes", spectacle équestre de Delphine Boonkens (gratuit) ; 15 h 30, bal folk (gratuit) ; 17 h 30, "Francis sauve le monde", spectacle de la Compagnie Victor B. (5 €). Ces rendez-vous du 3 septembre sont proposés par le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Précision utile: tout est gratuit pour les moins de 14 ans.

www.olala.art

Place aux artistes à Orp-Jauche

- Vendredi 1er septembre: 19 h, Guillaume Vierset en concert ; 20 h, "Naples n’est pas en Italie", entre concert et théâtre, création de la Maison Éphémère et de "Alleria ! Pino Daniele Progett’". Rue Émile Landeut, 21, à Noduwez.

- Samedi 2 septembre: de 12h à 14 h,

animation de rue par le Magic Land Théâtre sur le site de la brocante de Marilles (rue de Hannut).

www.culturejodoigne.be

Show équestre à Autre-Église

Samedi 2 septembre: 17 h, concours de spectacle Cavalshow ; 20 h, spectacle équestre pour enfants et adultes. Écuries Bucéphale, rue de Bomal, 3.

Saintes: "Fiammiferi" par la Compagnie des Six Faux Nez

Ce dimanche 3 septembre, à 15 h, dans le cadre de "Saintes en fête", la Compagnie des Six Faux Nez présente "Fiammiferi" dans le jardin du château de Poederlé (place Adolphe Dupont, 1): trois marionnettistes musiciens et une ingénieuse caravane pop-up dans une libre adaptation du conte "La petite fille aux allumettes" de Hans Christian Andersen.

Réservation préférable: tubizeculture.be/

"Trop gentil" à Genval

N icolas Lacroix (photo) est trop gentil et il le reconnaît volontiers. Il aime aussi rendre les gens heureux et les faire rire, ça a toujours été le cas. Depuis l’école primaire où il reproduisait des sketchs vus à la télé, il rêve de planches. C’est par les réseaux sociaux qu’il va y arriver…

Vendredi 1er septembre 19 h, Villa du Lac, avenue du Lac, 87.

https ://shop.utick.be

Divers

Brocante (livres, vinyles, jeux)

Samedi 2 septembre, de 9h à 15 h, brocante annuelle de la bibliothèque publique locale de Nivelles. Place Albert Ier, 1.

Musiques

Court-Saint-Étienne: "Court sur scène"

Sous l’appellation "Court sur scène", la Commune propose ce qu’elle surnomme aussi une "deuxième fête de la musique" après celle du mois de juin que l’on connaît bien. Le rendez-vous est fixé ce samedi 2 septembre sur la place Baudouin Ier: 17 h 30, Pierre Lafleur, cover de Gainsbourg ; 19 h 20, Zoé Genard (The Voice Kids) ; 20 h 40, Stéréo Grand (groupe belgo-écossais) ; 22 h 30, Two Dots Music (photo) ; 0 h 30, Les Gauff’.

Balades/marches

Balade nature, conte et musique à Néthen

Cette balade sera à la fois scientifique (guidée par un pro), culturelle (à chaque lieu sa surprise culturelle – conte et/ou musique) et accompagnée d’une animation-jeu éducative pour découvrir ces lieux autrement. Dimanche 3 septembre, de 9h à 12 h, au départ de l’Espace culturel de Néthen, place de Trémentines.

patart.boutsdeficelle.be

La Hulpe: balade gourmande

Dimanche 3 septembre, 10 h, quatrième édition de la "Balade gourmande au naturel" proposée par La Hulpe Environnement. Parcours balisé d’environ 4 km avec des arrêts à la découverte de la nature et du patrimoine gourmand. Une boucle verte supplémentaire est prévue pour ceux qui en voudraient plus !

Départs échelonnés depuis le parking arrière de l’ONE (entre le bâtiment et la voie de chemin de fer), avenue de la Reine, 1.

https ://fb.me/e/11OKKUn2F

Expositions

Deux années d’acquisitions au musée Marthe Donas, à Ittre

Présentation des œuvres acquises au cours des derniers mois. Près de 30 artistes belges aux cimaises: Anne Bonnet, Jean Brusselmans, Michel Smolders, Antoine Mortier, Marthe Donas, Jean Rets, Kurt Lewy, Luc Peire, Willy Anthoons, Francis De Bolle, Jo Dustin, Christine Ravaux, Guillaume Vanden Borre, Marcel-Louis Baugniet, Vivienne Jamart, Germaine Robert-Acarin, etc. Rue de la Montagne, 36. Entrée gratuite les dimanches 3 septembre et 1er octobre.

https ://museemarthedonas.be

"It’s not black and white" Wavre

Exposition collective à la Gallery Nostrum: Francesco Battistello, Florian Breetzke, Chris Dennis, Rosette De Stefano, Antonio Franchetti, Marie-Charlotte Nouza, Axelle VM Philtjens, Olivier Van Uffel et Pierre Vasic. Du samedi 2 septembre au samedi 7 octobre.

Rue Florimond Letroye, 13.

www.gallerynostrum.com

Stand-up

"What the fun" à Braine-l’Alleud

Un spectacle multiple, aux univers variés, riche en découvertes, où se croisent professionnels de l’humour et stars en devenir. Le "What the fun", c’est LA plateforme du stand-up comedy en Belgique. Samedi 2 septembre, de 20h à 21 h 30.

Académie de musique de Braine-l’Alleud, rue du Château, 49.

https ://www.eventbrite.be

Journées spéciales

Journée des familles à Jodoigne

Les enfants pourront découvrir et tester des activités sportives, culturelles, artistiques et récréatives proposées à Jodoigne toute l’année ou lors de stages. Plus de 40 stands, châteaux gonflables, etc. Samedi 2 septembre, de 10h à 16 h, sur le site de l’école de l’Ardoisière et du Cepes, chaussée de Tirlemont, 81.

www.atl.jodoigne.be

Le week-end prochain

Journées Louis XI à Genappe

Le samedi 9 (de 10h à 22 h) et le dimanche 10 septembre (de 10h à 18 h), Louis XI et ses troupes feront de nouveau une halte au parc de la Dyle, à Genappe, pour proposer, l’espace d’un week-end, une expérience médiévale unique: le grand public pourra s’initier au tir à l’arc ou à l’arbalète, au lancer de haches et de couteaux sur cible, à la broderie, au travail de la forge, aux jeux de table… Tout au long du week-end, de nombreuses animations proposeront ainsi une immersion dans l’univers du Moyen Âge: balade, contée, cabane à mystères, spectacle de fauconnerie, visite guidée du site… Un marché médiéval, regorgeant de saveurs et produits artisanaux est annoncé également.

L’entrée sur le site se fera uniquement via la plaine communale de Genappe.

Kermesse de Maransart

La kermesse de Maransart existe depuis plus de trente ans et se tiendra cette année les 8, 9 et 10 septembre au centre sportif de Maransart.

- Vendredi 8 septembre: tournoi de poker et concours de couyon.

- Samedi 9 septembre: brocante (plus de 300 exposants espérés) ; festival (gratuit) "Musique en Prairie" (concerts, spectacles, défilés des Majorets, animations pour petits et grands).

- Dimanche 10 septembre: marché des artisans et producteurs locaux.

maransart.eu

Activité ludique et réflexive autour des champignons à Grez-Doiceau

Échange avec Théodore Pelletier, leader passionné de Smartmush, sur l’importance de la préservation de l’environnement pour la survie des champignons qui jouent de multiples rôles dans la nature et leurs applications sont parfois surprenantes. Théodore Pelletier initiera également à la culture de champignons comestibles. Vous pourrez ramener votre travail chez vous pour suivre leur développement, les récolter et les déguster. Samedi 9 septembre, de 13h à 17 h, à la salle communale de Hèze, avenue Felix Lacourt, 174.

Inscription souhaitée: 0479 95 02 32, 0473 92 67 56, jeanmarieborsus@yahoo.fr, flochanteux@hotmail.com.