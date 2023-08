Wavre : sept rendez-vous pour Places aux artistes, ces 2 et 3 septembre

Samedi 2 septembre

Samedi, à 14 h, Oriane Simon, finaliste de The Voice en 2017, sera sur scène avec Philippe Lombet, chanteur et pianiste. Ce duo pop/folk actuel puise son inspiration chez des artistes tels que Hozier, Billie Eilish, Ed Sheeran, Pomme ou encore Lizzy MacAlpine. À 16 h, concert de Sebi Lee, un piano-voix et des reprises qui décoiffent. Ce musicien reprend les plus grands standards du rock, du blues, du jazz ou encore de la soul. À 19 h 15, Bayernn: originaire du Brabant wallon, Christophe Willems propose une musique qui oscille entre énergie et émotion dans une scénographie atypique.

À 21 h, Moon Memories: mêlant guitare, basse, batterie, cuivre et voix masculines et féminines, ces enfants des années 1980 et 1990 reprennent à la fois Lady Gaga, Al Green, Gloria Gaynor, Bob Marley, Daft Punk, Whitney Houston, Alicia Keys ou encore Police. Ils ont un penchant tout particulier pour la soul.

Dimanche 3 septembre

Dimanche, à 11h et 13 h 30, spectacle Rock & Strings par The Wishes Factory. Un concert unique réunissant les plus grandes stars du rock et de la pop dans une autre dimension. Plus de 50 marionnettes se partagent la scène dans un rythme endiablé. Spectacle musical pour toute la famille.

À 16 h, spectacle La tête dans les nuages par Monsieur Nicolas. Pour les enfants de 3 à 10 ans. Monsieur Nicolas, chanteur et guitariste, raconte l’histoire d’un petit garçon surnommé Monsieur Non-Non… Un spectacle magique, drôle et touchant à partager en famille.

À 18 h, concert de Caro Bloukiaux. Chanteuse et musicienne issue du Brabant wallon, elle a été en quart de finale de l’émission The Voice en 2012. Inspirée par un univers pop/rock, la jeune femme mélange des influences allant de Coldplay à Ed Sheeran, en passant par Selah Sue et Rosalia.

Le programme complet est à retrouver sur le site internet www.wavre.be/2023/place-aux-artistes