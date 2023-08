Orages en Belgique : des trombes d’eau et des caves inondées en Brabant wallon ce vendredi 28 août

On parle d'orages très violents qui ont touché toute la province.

Les pompiers sont d'abord intervenus dans le centre, du côté d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, avant d'être appelés dans l'Est du côté d'Hélécine et d'Orp-Jauche notamment où des caves étaient inondées.

Selon les pompiers, bon nombre d'avaloirs sont bouchés par de la paille notamment.

Cela a engendré des difficultés de circulation en divers endroits même si, vers 9h, la situation est revenue à la normale sur les routes.

Sur le contournement de Nivelles, la situation était compliquée:

Le SPW alerte sur de possibles ruissellements:

"Concernant le risque de ruissellement : le caractère ondulant et instable de la perturbation fait que la position exacte des cellules orageuses et la valeur des cumuls attendus sont difficiles à prévoir. Localement, dans les zones les plus sensibles (zones imperméabilisées, le long des axes de concentration de ruissellement et les petits cours d eau), et sous les cellules les plus actives, il est possible que dégâts des eaux par ruissellement et/ou une saturation du réseau d égouttage se produisent. Concernant le risque d inondation par débordement de cours d eau de taille plus importante : il n y a pas de risque au vu des niveaux bas actuels et du caractère local des précipitations annoncées."