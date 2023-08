La nouvelle gare des bus de Wavre est enfin arrivée à quai

Manifestement, pas de quoi perturber les habituels usagers des bus: "Non, franchement, cela se passe bien. Quand je vois des gens qui attendent leur bus sur la place Henri Berger, je vais à leur rencontre et leur indique où se trouve la nouvelle gare", explique un jeune employé du TEC chargé d’informer les utilisateurs de la mise en route de la nouvelle gare.

Une nouvelle gare qui se veut plus spacieuse et donc plus confortable aussi bien pour les utilisateurs que pour les conducteurs des bus. Elle accueille les 13 lignes du TEC et les 3 lignes de la société De Lijn sur 13 quais (au lieu de 8 actuellement) dont trois sont fusionnés pour accueillir plusieurs bus simultanément.

"Là, on peut dire que c’est un plus pour nous, les utilisateurs, signale une dame venue de Grez-Doiceau pour le marché de Wavre ce mercredi matin.

C’est bien plus grand et il y a plus de place sur les quais."

Multimodalité à l’honneur

"La configuration globale de la gare, conçue en partenariat entre services et pouvoirs publics (TEC, SNCB, Ville de Wavre), en fait par ailleurs un haut lieu de la mobilité, indique le TEC dans un communiqué. Avec une transition fluide et directe entre les trains et les bus grâce à la réalisation d’un quai commun entre les deux modes de transport mais aussi grâce à l’apport d’une rampe d’accès réservée aux vélos, trottinettes… et la présence de nombreux arceaux et boxes sécurisés pour les vélos.

Ces équipements ont par ailleurs été conçus pour être protégés des intempéries. La location des boxes vélos se fera directement depuis l’Espace TEC situé sur la place Henri Berger."

L’inauguration officielle, programmée ce mercredi, a été reportée. C’est donc par le biais d’un communiqué que le ministre wallon Philippe Henry (Écolo) s’est exprimé: "La Province du Brabant wallon aura vu son offre de transport en commun augmenter sensiblement sous cette législature (+17%). Il est donc nécessaire de développer les infrastructures afin qu’elles puissent accueillir les véhicules et permettre la bonne organisation des services. L’intermodalité est un enjeu crucial pour encourager le report modal. La gare de Wavre en sera un promoteur majeur en intégrant plusieurs modes de transport tels que le bus, le train, le vélo et les trottinettes", précise le ministre de la Mobilité et des Infrastructures.

Des écrans digitaux: une première

La nouvelle gare des bus de Wavre est par ailleurs la première à offrir aux clients une information dynamique grâce à l’installation d’écrans digitaux sur chaque quai. Ceux-ci diffusent les prochains passages des bus en temps réel ainsi que des messages d’information, notamment en cas de perturbation sur le réseau.

"En plus d’améliorer l’intermodalité, la nouvelle gare des bus de Wavre fait également un pas en avant en matière d’informations voyageur grâce à ces nouveaux écrans digitaux, qui seront déployés dans une vingtaine d’autres gares des bus sur le territoire wallon durant les prochaines années", explique Jean-Michel Soors, administrateur général du TEC.

Enfin, l’aspect esthétique de la nouvelle gare est rehaussé par la présence d’une fresque murale sur le thème de la mobilité. Celle-ci est l’œuvre de la société Spray-Art, une entreprise wavrienne qui a déjà signé plusieurs fresques dans la ville.