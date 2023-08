Wavre sur herbe revient à partir du 18 août

Cette année, Wavre sur herbe s’installera sur la place Cardinal Mercier du vendredi 18 août au dimanche 3 septembre, avec sa pelouse de 900 m, son immense bac à sable pour les petits et son ambiance estivale et conviviale pour se poser pendant la pause déjeuner. On pourra aussi y prendre un verre, manger une glace, écouter un concert ou encore participer à une des nombreuses activités de cette édition. Notamment des ateliers créatifs variés, des lectures de contes, des expériences scientifiques pour les enfants, des animations musicales, des jeux, des apéros, un quiz, un karaoké, des séances de cinéma, des marionnettes et aussi des expositions proposées dans l’église Saint-Jean-Baptiste.