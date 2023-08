Le premier clip d’Octale cartonne sur YouTube (vidéo)

Le trio est définitivement formé en 2018. Après quelques concerts donnés par-ci par-là, la sortie du premier single, Killing Time, en 2021, et d’un second single, Le Songe, en janvier dernier, le trio a enchaîné le 28 mai dernier avec une première partie pour le groupe Silent Utopia sur la scène du Botanique.

Le groupe ne s’est pas reposé sur ses lauriers et s’est directement lancé dans le tournage de son premier clip qui accompagne le second single. "La plupart des scènes ont été tournées à la maison des jeunes de Rixensart, explique Kiéran. Et aussi dans les caves du château d’Huldenberg. Le tournage et la réalisation du clip ont été faits de manière indépendante, grâce à l’aide d’amis talentueux et aussi de leurs amis, tout aussi talentueux. Nous l’avons fait avec un budget pratiquement inexistant. Nous sommes fiers du résultat. C’est un clip de qualité. On aime bien l’ambiance orientale et un peu mystique qu’il dégage . Il nous a fallu quatre jours pour tout boucler, y compris la post-production avant de le mettre en ligne sur YouTube."

7 500 vues en 8 jours

Dès sa mise en ligne, le clip a suscité un bel engouement. En à peine huit jours, sans plus de publicité, un peu grâce aux algorithmes de YouTube, le clip du Songe a déjà accumulé plus de 7 500 vues et près de 400 abonnés. "Depuis que notre clip est en ligne on constate une grosse activité sur les plateformes de streaming où se trouvent nos autres morceaux, ajoute Kiéran. C’est même la folie sur Spotify !"

Ce premier clip a donc été produit et réalisé par Octale et Tom Couchard qui s’est aussi occupé des prises de vue et des décors. Le montage a été assuré par Simon Elinckx, Émile Scahaise et Simon Laye. Ils ont assisté Tom Couchard à la réalisation et aux décors. Simon Laye a géré les éclairages.

Au niveau de la distribution, Shanna "Shannouk" Badot a tenu le rôle de la déesse et Lucy Rigaux, la bassiste et chanteuse d’Octale, endossé le rôle principal du clip.

En concert à Rixensart

Pour faire un peu plus sa promotion, Octale sera en concert à la maison des jeunes de Rixensart le dimanche 17 septembre.