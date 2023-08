Wavre : hommage au bourgmestre Alphonse Bosch, assassiné par les rexistes le 6 août 1944

Marcel Ongena, président des associations patriotiques de Wavre, a rappelé l’importance du devoir de mémoire: "Nous nous devons de perpétuer le souvenir de ces aînés, par respect pour eux, mais surtout dans l’optique de préserver les jeunes générations d’événements aussi dramatiques. Malheureusement, notre monde n’est pas un monde de paix et la guerre en Ukraine n’est pas de nature à nous rassurer…"

Parmi les participants à la cérémonie, on trouvait notamment le ministre d’État et député fédéral André Flahaut, la bourgmestre de Wavre, Anne Masson, et les échevins Jean-Pol Hannon et Moon Nassiri.