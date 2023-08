Du padel, du beach-volley, du basket 3x3 et de l’athlétisme au centre sportif de Limal ?

Pour ce faire, une demande de permis d’urbanisme a été introduite par la société MacaSport Développement, créée en mai 2023, et derrière laquelle on trouve le Wavrien Vincent Francis (fondateur du bien connu CSF, Centre de formation sportive) et Jag Events, une société grézienne organisatrice d’événements.

Cette demande fait l’objet d’une enquête publique jusqu’au 21 août prochain. Et il revient au fonctionnaire délégué de la Région de délivrer ou non le permis sollicité.

Ce projet sportif fait suite à l’appel à candidatures lancé en 2022 par la Régie communale autonome wavrienne des sports pour développer les infrastructures et activités sportives sur le site du centre sportif de Limal.

À côté du hall omnisports

Ce dernier dispose déjà d’un hall omnisports, de deux terrains de foot et d’une plaine de jeux, notamment. Son terrain de mini-foot en gazon et son terrain mixte basket-mini-foot en asphalte, situés à côté du hall omnisports, sont, eux, voués à disparaître, les nouvelles installations étant prévues à cet endroit-là du site.

S’il ne s’épanche pas sur le sujet, l’enquête publique étant en cours, Vincent Francis indique que le CFS sera le locataire principal des installations. "Le candidat dont le projet serait retenu pourra exploiter les lieux, tout en réservant à la RCA Wavrienne des Sports un accès aux infrastructures", lit-on, en outre, dans l’appel à candidature.

Dans la demande de permis, il est écrit que "les travaux ont été pensés pour une construction durable et une utilisation rationnelle des aménagements. Le projet intègre des choix de conception permettant de réduire son impact environnemental. Le choix des matériaux de construction se portera sur des matériaux combinant durabilité, facilité d’entretien, hautes performances techniques et faible impact sur l’environnement. Le recours à des matériaux régionaux sera également préféré de par son impact environnemental limité grâce aux transports réduits. De plus, ces choix présentent un effet bénéfique sur l’économie locale."

Au niveau des eaux pluviales, "trois citernes de 20 000 litres chacune seront installées afin d’offrir un ouvrage de temporisation d’un volume de 60.000 litres. Le trop-plein sera raccordé à l’égout via le réseau existant."