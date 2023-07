Wavre : 3 jours très festifs attendent Bierges

Le comité des fêtes de Bierges s’est plié en quatre pour concocter un programme d’activités, pour petits et grands pour la 3e édition de "Bierges en fête". Ces festivités commenceront en douceur, ce vendredi 4 août, avec la séance de cinéma en plein air organisée par la Ville de Wavre avec la projection du film L’Innocent sur le parking de la salle Jules Collette. Le lendemain, samedi 5 août, on commencera le programme à 18h avec la cérémonie d’hommage et du souvenir avec les autorités communales et les associations patriotiques de Wavre au monument aux morts de Bierges, place de l’Église. Ensuite, à 18 h 30, un apéro musical sera animé par Lady Trumpet au complexe Jules Collette avant la garden-party qui débutera à 20h avec un buffet des Balkans (25 € par personne ; réservations au 0475 63 34 75 ou via info@biergesenfete.be ). Vers 21 h, après le court discours du président du comité de Bierges en fête, Walter Agosti, le groupe Chabada assurera l’ambiance musicale pour le reste de la soirée.