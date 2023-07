Wavre : Curtis Mulpas candidat au Bocuse d’or 2025

Il s’agit en premier lieu d’Archie De Prince, sous-chef de cuisine au Château de Bourglinster, une étoile au Michelin, dans la brigade du chef René Mathieu, au Grand-Duché du Luxembourg. Archibald, alias Archie, est diplômé de l’école hôtelière de Namur. Le jeune chef avait décroché la seconde place lors de la sélection belge pour le Bocuse d’or en 2021. En janvier 2023, en finale mondiale du Bocuse d’or à Lyon, il était le coach de l’équipe belge représentée par le chef Sam Van Houcke, vainqueur de la sélection en 2021, et le commis Tristan Bauwens.

Le second candidat est aussi un candidat qui a déjà tenté sa chance en 2021. Il s’agit de Therance Dalpez. Il est chef de cuisine dans la brigade du chef Pascal Devalkeneer dans le deux étoiles au guide Michelin Le Chalet de la Forêt (Uccle). En 2021, le jeune chef avait terminé à la troisième place du concours pour la sélection belge.

Le dernier candidat retenu est le chef Curtis Mulpas. En 2018-2019, il a participé à toutes les épreuves du Bocuse d’or sous les couleurs de l’Italie. Lors de la sélection européenne en 2018, il avait été désigné meilleur commis de l’épreuve. En 2019, l’Italie avait terminé à la 15e place et la Belgique, représentée à l’époque par Lode De Roover, chef du Fleur de Lin, une étoile au Michelin à Zele. Ce dernier est le président de la délégation belge pour cette édition du Bocuse d’or. On notera qu’en 2022, Curtis Mulpas a remporté la médaille d’argent au Pierre Wynants Trophy. Il est actuellement enseignant à l’IPES de Wavre dans la section cuisine.

Le coucou de Malines comme thème

Les trois candidats s’affronteront dans une joute culinaire pour désigner le chef de la National Culinary Team Belgium pour les compétitions internationales Bocuse d’or 2024-2025. Ce concours aura lieu le dimanche 19 novembre lors de l’Horeca Expo dans les bâtiments de Flanders Expo à Gand. Ce concours comportera deux épreuves. La première épreuve, dite sur assiette, aura pour thème le mille-feuille végétal. La seconde épreuve est l’épreuve dite sur plateau. Chaque candidat devra cuisiner du coucou de Malines avec un ou plusieurs crustacés au choix. Chaque candidat devra associer deux garnitures au choix, dont une entièrement végétarienne, avec un accompagnement à base de risotto ainsi qu’une sauce. Chaque candidat est libre de constituer son équipe pour cette sélection nationale du concours Bocuse d’or. Lors du concours au Flanders Expo à Gand, en novembre, chaque candidat se verra désigner un second commis. Ce commis sera un étudiant d’une école hôtelière belge et ne sera connu qu’au début du concours. Le lauréat de l’épreuve belge du Bocuse d’or participera ensuite à la sélection Bocuse d’or Europe qui se déroulera à Trondheim, en Norvège, les 19 et 20 mars 2024. Si le candidat belge est qualifié lors de cette sélection belge, il participera à la grande finale mondiale du Bocuse d’or World, qui aura lieu à Lyon, en France, en janvier 2025.