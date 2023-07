Wavre : deux week-ends pour les 9es Parcours d’artistes de ProfondsArt-Limal

Accueil place Albert Ier, à Limal. Badge et plan: 5 €. Catalogue: 5 €. Entrée gratuite pour les moins de 25 ans et les BIM (bénéficiaires d’intervention majorée).

En plus des expositions, quatre concerts seront proposés à la chapelle (désacralisée) de Profondsart: le vendredi 29 septembre, à 20 h, le trio féminin Les Chanteuses Anonymes (Anne Bernard, Clara Legros, Lydie Thonnard) passera en revue son répertoire de chant lyrique, à la fois classique, ancien et contemporain et enrichi de quelques improvisations ; le samedi 30 septembre, à 20 h, Saouta (ici en photo) proposera un concert de musiques celtique, arabe, indienne et de jazz ; le vendredi 6 octobre, à 20 h, place au groupe de musique du monde Ostara ; et le samedi 7 octobre, à 20 h, le trio The Broken Fingers Club (folk US) clôturera la série de concerts.

Avant chaque concert, dès 18 h 30, et après chaque concert, bar et petite restauration.