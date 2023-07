La Ville de Wavre pousse un ouf de soulagement : le dossier hockey est bouclé

Le dossier coupe du monde de hockey à Wavre n’a pas été épargné par les contretemps et les problèmes divers, notamment le problème du surcoût du projet identifié en décembre 2022. Compte tenu de cela, le dossier a été affiné et retravaillé, avec de très nombreuses réunions entre toutes les parties pour combler l’écart entre l’estimation de départ et le surcoût. Jeudi dernier, dans un communiqué, le ministre Dolimont a confirmé que le gouvernement wallon a validé l’octroi d’un subside supplémentaire de 413 000 € pour couvrir le solde. La Province du Brabant wallon y va aussi de sa poche et ajoute un montant de 200 000 €.