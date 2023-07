Wavre : Les riverains ne veulent pas de la future montagne russe voulue par Walibi

"Nous ne sommes pas contents du tout", lance le président de l’ASBL, Benoît Thoreau, par ailleurs conseiller communal à Wavre (Les Engagés, minorité).

Les riverains craignent surtout les nuisances sonores que va engendrer la nouvelle attraction, dont l’ouverture est espérée par Belpark, le gestionnaire de Walibi, en 2025.

"Les limites sonores sont déjà atteintes"

"La situation s’aggrave d’années en années tant et si bien que les dernières mesures acoustiques de 2022, réalisées après l’installation du Kondaa, ont montré que les limites sonores imposées dans le permis d’exploitation du parc sont atteintes voire même parfois dépassées lors des jours de grande affluence. Ajouter une nouvelle attraction ne va pas améliorer la situation. Walibi l’a d’ailleurs bien compris puisqu’il a prévu la construction d’un mur antibruit."

Mais Benoît Thoreau doute de l’efficacité de cette installation de quelque 190 mètres de long et 8 mètres de haut, à la limite du parc, du côté des habitations les plus proches. "Pour être efficace, un tel mur doit être placé au plus proche de la source de bruit, ce qui n’est pas le cas ici vu la complexité de le réaliser près d’une attraction. En outre, il fera 8 mètres de haut tandis que l’attraction culmine à 15 mètres de hauteur. Enfin, il se situera en contrebas des maisons riveraines vu la topographie de la zone. Nous doutons donc de l’efficacité de ce mur antibruit."

L’ASBL pointe aussi la procédure mise en œuvre, à savoir une demande de permis d’urbanisme. "Nous sommes en profond désaccord sur la procédure. Vu les nuisances sonores que le projet implique, il nous semble qu’un permis unique (urbanisme et environnement) est nécessaire, voire même un permis intégré (s’y ajoute la dimension commerciale) puisque le projet comprend aussi l’aménagement d’une nouvelle zone de vente, la destruction d’un restaurant et la construction, ailleurs, d’un nouveau restaurant. Pour nous, Walibi aurait dû introduire une demande de permis intégré modifiant celui qu’il a obtenu en juin 2022. Cela permettrait une analyse plus en profondeur du projet et de ses impacts sur l’environnement. La procédure est plus élaborée, mais c’est vrai, elle prend plus de temps qu’une demande de permis d’urbanisme."

Pour Walibi, ce projet s’inscrit dans le volet "permis d’environnement" du projet d’extension global autorisé par le permis intégré de juin 2022 tandis qu’un permis d’urbanisme est nécessaire pour couvrir la construction des nouvelles installations, à en lire les documents soumis à l’enquête publique.

Les trois scénarios pour le parc du président des Versants de la Dyle

Benoît Thoreau regrette par ailleurs que Walibi n’ait pas informé les riverains de son projet, notamment lors d’un comité de concertation qui réunit les riverains, le parc, les autorités communales et l’administration wallonne. "Ici, nous avons été mis devant le fait accompli et on a été pris au dépourvu en apprenant, fin juin, qu’une enquête publique se tenait du 28 juin au 12 juillet, en pleine période de vacances. Ne pas nous avoir prévenus n’est pas correct de leur part tandis que nous essayons d’être les plus constructifs possibles."

Une réunion du comité de concertation s’est d’ailleurs tenue ce mardi 11 juillet et les riverains ont fait part de leurs griefs par rapport au nouveau projet de Walibi.

"Comme toute entreprise, le parc doit se développer et on sera de plus en plus confronté à ce genre de problèmes, continue le président des Versants de la Dyle. On va arriver à une impasse et Walibi va se heurter à un mur si ça continue comme ça. Que peut faire Walibi à l’avenir ? Je vois trois scénarios: le parc déménage ; pour toute nouvelle attraction, il en détruit une qui engendre le même niveau de nuisances ; il revoit sa philosophie et opte pour des activités récréatives moins bruyantes."

Pas sûr que les gestionnaires se retrouvent dans ces trois scénarios…